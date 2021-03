BELIVALDO: MELHOR CAMINHO É ADIAR RETORNO DAS AULAS E QUE PROBLEMA ESTÁ NA FALTA DE VACINAS









08/03/21 - 14:12:32

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse nesta segunda-feira (08), usando o grupo de WhatsApp “Café co política”, que talvez o melhor caminho, neste momento, seja adiar o retorno às aulas. Belivaldo disse que discutirá essa medida na próxima quinta-feira (11), durante reunião com o Comitê Técnico e Científico.

O governador Belivaldo Chagas demonstra preocupação com o avanço da pandemia no País e as medidas que devem ser adotadas para frear o seu crescimento, embora em Sergipe ainda esteja em controle, apesar de um início de falta de leitos de UTI, principalmente nos hospitais particulares, que poderá chegar a um colapso no sistema de saúde.

Segundo Belivaldo, ainda no grupo Café com Política, que o maior problema é a falta de vacinas e “isso está difícil de entender” e admitiu que tem “gente que vive em outro mundo” e que precisa cair na realidade que se vive no País, com as dificuldades impostas inclusive pela burocracia para aquisição das vacinas.