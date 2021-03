Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera promove Curso “Manejo de Via Aérea” para médicos e estudantes









08/03/21 - 13:45:02

O CEP – Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera – realizou, nos dias 26 e 27 de fevereiro, o Curso “Manejo de Via Aérea”, ministrado pelos anestesiologistas Dr. Fabrício Antunes e Dr. Valter Oberdan. O evento contou com a participação de médicos e alunos de Medicina que estão na etapa final da graduação.

Além da parte teórica, o que mais chamou a atenção durante os dois dias do curso foram as atividades práticas, a exemplo do uso de diversos dispositivos para intubação, manejo de ultrassonografia para avaliação de via aérea e simulações em manequins de alta qualidade técnica.

De acordo com a direção do CEP, a previsão é que, no mês de maio, haverá abertura de nova turma. Participe!