Copa do Nordeste: nos acréscimos, Confiança busca empate com CSA

A partida que finalizou a segunda rodada da Copa do Nordeste foi decidida somente nos acréscimos. Neste domingo (7), o Confiança ficou duas vezes atrás do placar contra o CSA, mas buscou o empate por 2 a 2 aos 50 minutos do segundo tempo no estádio Barretão, em Aracajú. O Dragão continua em sexto lugar no Grupo A, com um ponto. Com dois pontos, o Azulão caiu para o quinto lugar do Grupo B.

Não foi por falta de tentativa que o Confiança não saiu na frente. O Dragão finalizou três vezes mais que o CSA no primeiro tempo e obrigou, em pelo menos três oportunidades, o goleiro Thiago Rodrigues a trabalhar. A principal delas aos 42 minutos, em chute do atacante Bruninho que o camisa 1 conseguiu desviar para a trave. Na primeira chance real, porém, a equipe de Maceió tirou o zero do placar. Aos 46, o goleiro Rafael Santos afastou mal a bola levantada na área e o atacante Marco Túlio marcou por cobertura

Por Tv Brasil e da Rádio Nacional – Agência Brasil

Foto: Lucas Almeida/AD Confiança