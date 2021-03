PM REGISTRA 80 CONDUTORES AUTUADOS NA LEI SECA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO









A CPTRAN , órgão de trânsito da Polícia Militar do Estado de Sergipe que fiscaliza o trânsito na região metropolitana da capital vem monitorando condutores que dirigem após ingerir bebida alcoólica na capital.

80 (oitenta) condutores foram autuados por estarem embriagados ou por ter sintomas de haver ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seus veículos. Todos eles tiveram suas CNHs recolhidas e passarão por processo de suspensão da sua habilitação. Fora isso, a multa para quem se envolve nesta infração é de 2.934, 70 reais ( se for reincidente no período de 1 ano, a multa dobra) .

Já aqueles que se envolvem em acidentes conduzindo seus veículos embriagados, a situação complica, pois além da suspensão da habilitação e da multa a ser aplicada, o condutor responde pelo crime de embriaguez combinado com lesão corporal culposa e nos casos de morte no acidente, homicídio culposo ao volante. Desde 2018, o condutor que se envolve em acidente embriagado perdeu o direito de fiança na delegacia, tendo que aguardar a audiência de custódia junto a justiça. No período e janeiro e fevereiro de 2021, 37( trinta e sete) condutores se envolveram em acidentes embriagados na capital e sua região metropolitana.

“não se passa um fim de semana que a Cptran não flagre algum condutor dirigindo seu veiculo embriagado. É impressionante como as pessoas acreditam que essa combinação de álcool e volante só é perigosa depois de se envolver em algum acidente grave. Mas as campanhas de educação e conscientização continuam para tentar ao menos convencer que no trânsito, a responsabilidade é de todos” , afirma o MAJOR SILVEIRA, COMANDANTE DA CPTRAN.

A polícia Militar está a disposição da sociedade sergipana 24 horas por dia e sete dias por semana através do 190 ( telefone do CIOSP ) e com seu efetivo distribuído em todas as regiões de Sergipe.

