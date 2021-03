ESTÂNCIA: MORTES VIOLENTAS CAEM 75% NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2021









08/03/21 - 15:08:24

O número de mortes violentas caiu 75% em comparativo feito entre o primeiro bimestre de 2020 e o de 2021. A retração foi observada a partir de levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo os dados fornecidos pelo Ceacrim, nos primeiros dois meses de 2021 foi registrado apenas um caso de homicídio, enquanto que no mesmo período do ano anterior, 2020, ocorreram quatro ocorrências desse crime em Estância. Em todo o ano de 2020, foram contabilizados 22 homicídios no município.

O combate ao tráfico de drogas, aos roubos e outros crimes foi fundamental para a queda nos homicídios. A redução é fruto do trabalho integrado entre todas as divisões da Delegacia Regional de Estância, coordenada pelo delegado Allan Faustino, e o 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), sob o comando do major Lucas Rabello.