Ministro Fachin anula condenações do ex-presidente Lula, que pode disputar em 2022









08/03/21 - 16:17:57

Na tarde desta sexta-feira (8), o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) proferidas pela Justiça Federal no Paraná e relacionadas às investigações da Operação Lava Jato.

Com a decisão, o petista recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Agora, o Partido dos Trabalhadores deve confirmar a candidatura de Lula à Presidência da República em 2022.

Edson Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. A decisão foi com base nos possíveis vícios de processo revelados por um hacker, que vazou conversas do ex-juiz Sérgio Moro com membros do Ministério Público, integrantes da Lava Jato.

Os processos em que Lula é acusado de crimes de corrupção agora serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, à qual caberá dizer se os atos realizados pela Justiça do Paraná podem ou não ser validados e reaproveitados.

Por Lucas Bellinello

lucas.bellinello@olivre.com.b