NALEIDE DE ANDRADE ASSUME PRESIDÊNCIA DO DETRAN DO ESTADO DE SERGIPE









08/03/21 - 10:01:19

Com experiência de três anos no Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), Naleide de Andrade Santos assume a presidência da autarquia. A nomeação foi publicada na sexta-feira, 5, no Diário Oficial do Estado. Naleide de Andrade, que tem formação em Serviço Social e Letras, pela Universidade Tiradentes, já esteve coordenadora de Atendimento ao cliente no município de Carmópolis, de janeiro de 2018 a novembro de 2019, e foi a primeira mulher a assumir a Diretoria de Operações do órgão estadual de trânsito, em novembro de 2019, cargo que ocupou até a nova nomeação.

No período em que esteve diretora de Operações, Naleide de Andrade esteve à frente de decisões importantes para a prestação de serviços à sociedade no período da pandemia da Covid-19, a exemplo da implantação das aulas presenciais remotas e da estruturação dos setores de habilitação e vistoria para atender às normas sanitárias necessárias para a retomada da prestação dos serviços.

Na presidência do Detran/SE, Naleide pretende estreitar cada vez mais a relação com o cliente. “Para isso, buscaremos investir em tecnologia, ampliando os nossos canais de atendimento como forma de oferecer mais comodidade e segurança para quem utiliza os nossos serviços”, destacou a diretora-presidente.

Outras experiências profissionais – Além do Detran/SE, Naleide de Andrade Santos já esteve também como Diretora Escolar, Coordenadora de Ensino e como Secretária Municipal de Saúde de Capela.

Fonte: Detran/SE