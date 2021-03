O aeroporto é a saída









Por Adiberto de Souza *

Dita em tom de brincadeira, a afirmação “o melhor hospital de Sergipe é passagem de avião para São Paulo” tem sido seguida ao pé da letra por quem precisa cuidar da saúde e possui condições financeiras ou prestigio político. Ontem mesmo, uma UTI no ar aterrissou no aeroporto de Aracaju visando transportar o senador Alessandro Vieira (Cidadania), vítima da covid-19, para o Hospital paulista Sírio Libanês. Ele não foi o único caso. Recentemente, um empresário sergipano, também infectado pelo coronavírus, foi levado às pressas para São Paulo. Nada demais que se procure aos melhores centros médicos do país para se tratar, porém a constância como as nossas autoridades e os ricos descartam os hospitais particulares de Aracaju comprova a falta de confiança delas nestas unidades. Quanto à rede pública de saúde, nem é bom falar, pois só recorre a ela o infeliz sem qualquer outra alternativa de tratamento. Home vôte!

Deseja saúde

O presidente do PSDB em Sergipe, ex-senador Eduardo Amorim, postou mensagem nas redes sociais desejando pronta recuperação de sua saúde ao senador Alessandro Vieira, infectado pela covid-19. Com o quadro agravado, o parlamentar foi transferido, ontem, de Aracaju para São Paulo, encontrando-se internado no Hospital Sírio Libanês. Segundo Eduardo Amorim, “com fé em Deus, logo ele estará bem”. Oremos!

De hoje não passa

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSD) prometeu anunciar, nesta segunda-feira, o nome da instituição filantrópica a ser beneficiada com a doação de recursos equivalentes a três dias do salário dele. O parlamentar queria que a Assembleia descontasse de seu contracheque os dias não trabalhados durante o Carnaval. Como isso é impossível legalmente, Gilmar decidiu doar a grana a uma entidade filantrópica. Procurado pela coluna, o deputado disse que anunciará hoje o nome da instituição beneficiada. Aguardemos, portanto!

Fim de um sonho

É voz corrente no meio político que o presidente Jair Bolsonaro vai se filiar ao Partido da Mulher Brasileira (PMB). Após assumir o controle, como presidente ou presidente de honra, ele mudará o nome da sigla. Com a decisão de se filiar ao PMB, Bolsonaro encerra o sonho de criação do Aliança pelo Brasil, uma legenda de direita que nasceria para abrigar dissidentes do próprio PSL, partido pelo qual ele se elegeu presidente da República. Ah, bom!

Jura inocência

O deputado federal Bosco Costa (PL) enviou à coluna uma planilha com as emendas colocadas por ele no Orçamento da União de 2020. Não aparece nenhuma endereçada ao Maranhão, conforme denuncia inquérito aberto pela Polícia Federal. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Bosco Costa e outros dois deputados são investigados em um esquema de extorsão contra prefeituras maranhenses, que teriam sido beneficiadas com as emendas indicadas pelos três para a área da saúde. O parlamentar sergipano jura ser inocente e acrescenta jamais ter sido procurado pela PF para ser ouvido neste inquérito. Então, tá!

Campanha na surdina

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a amiga Thaís Bezerra: “Fiquei sabendo que já tem deputado fazendo campanha na surdina para tentar substituir o presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), caso o Supremo Tribunal Federal anule a reeleição da Mesa Diretora do Legislativo. É voz corrente no meio jurídico que o STF vai mandar a Assembleia eleger uma nova Mesa. Também me contaram que os atuais diretores do Parlamento não estão de braços cruzados e até já sabem qual o próximo passo a ser dado caso o Supremo anule a eleição. Essa briga interna promete pegar fogo”. Crendeuspai!

Remédio amargo

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) tem resposta na ponta da língua a quem critica as medidas restritivas visando conter a pandemia. Segundo ele, nenhum governante fica feliz em anunciar o fechamento do comércio visando conter a circulação dos suplicantes: “Sabemos o impacto econômico causado às pessoas, mas a vida deve vir sempre em primeiro lugar. A melhor forma de salvar a economia é vencer a doença”, ensina o parlamentar. Certíssimo!

Taxistas enlutados

Morreu aos 74 anos, em Aracaju o ex-presidente do Sindicato dos Taxistas de Sergipe, Luiz Cunha, popularmente conhecido por “Nena”. Ele estava internado num hospital de Aracaju há cerca de um mês, após ter levado uma queda. “Seu Nena” era pai de Alexandre Monteiro da Cunha, superintendente em Sergipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O presidente do DEM sergipano, José Carlos Machado, lamentou a morte do amigo: “Que Deus lhe coloque em um bom lugar e conforte todos os familiares e amigos”. Amém!

De volta ao batente

O ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos), se mudou para Aracaju visando retomar o comércio de carros seminovos. O fidalgo estava morando em Capela desde 2019, quando saiu da Penitenciária de Glória, onde cumpria pena por desvio de recursos públicos. Com a derrota eleitoral de sua irmã Carla (Republicanos) para a prefeita Silvany Mamlak (PSC), Sukita resolveu trocar de endereço. Pelo menos até as próximas eleições. Marminino!

Rosas às Flores

Instituído para lembrar o brutal assassinato de 130 tecelãs, queimadas vivas dentro de uma fábrica norte americana, em 8 de março de 1857, o Dia Internacional da Mulher é comemorado nesta segunda-feira. Que esta data sirva para reverenciar todas as mulheres, guerreiras, mães, amantes e amigas. Elas são o nosso socorro, o porto seguro, o norte que precisamos. A grande escritora francesa Simone de Beauvoir estava certíssima quando disse que não se nasce mulher: torna-se. Sucesso e saúde a todas as mulheres!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 18 de dezembro de 1912.

* É editor do Portal Destaquenotícias