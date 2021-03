OPERAÇÃO COM 194 POLICIAIS COMBATE CRIMES CONTRA A MULHER EM SERGIPE









08/03/21 - 08:04:06

A Polícia Civil está cumprindo mandados de prisão relacionados à violência contra a mulher em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, nesta segunda-feira (08) de março — quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher. A ação faz parte da Operação Resguardo, que acontece em todo o país.

Em Sergipe, 194 policiais e 82 viaturas estão nas ruas.

A operação começou a ser planejada desde 1º de janeiro de 2021. Os dados mostram que houve aumento de denúncias desse tipo de crime na pandemia, tanto pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, quanto pelo Disque-Denúncia (181), da Polícia Civil.

O projeto nasceu em Estância e atualmente contempla também a cidade de Itabaiana. Na cidade serrana, a Ronda Maria da Penha se somou ao Projeto Agreste pela Vida, o Agrevida, que funciona no município desde setembro de 2017, trabalhando na prevenção e combate às drogas, ao suicídio, à pedofilia e à violência doméstica. O Agrevida Ronda Maria da Penha além de acompanhar, diariamente, as mulheres com medidas protetivas estabelecidas na Lei, também desenvolve um importante trabalho social para a valorização da mulher, dentre as ações sociais está a distribuição de cestas básicas. Desde a criação do projeto, cerca de duas toneladas de alimentos já foram doadas às mulheres assistidas.

Os projetos Ronda Maria da Penha e Agrevida objetivam contribuir para a redução da violência contra a mulher nessas localidades, oferecendo atenção humanizada e integrada entre os diferentes serviços da rede de atendimento. Na prática, o efetivo policial da Ronda Maria da Penha tem realizado visitas às residências de mulheres vítimas de violência que receberam medidas protetivas, por meio do Poder Judiciário, com o objetivo de verificar se as determinações judiciais estão sendo cumpridas pelos respectivos agressores.

Desde a criação, em março de 2019, 227 mulheres já foram atendidas pelo projeto Ronda Maria da Penha. Os dados envolvem todos os tipos de violência citados na Lei Maria da Penha, como violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Com o projeto, a SSP amplia a rede de atenção às mulheres, com o afastamento do agressor do lar ou do local de convivência com a vítima, por meio das rondas fiscalizatórias. Visando os casos de urgência, as mulheres atendidas pelo projeto recebem, na primeira visita dos militares, o número do celular utilizado pela guarnição, assim elas podem ligar para a ronda, caso a medida protetiva esteja sendo descumprida por seu agressor.

Proteção à vítima

Inicialmente, conforme narrou uma das vítimas de violência doméstica acompanhada pela Ronda Maria da Penha, que preferiu não se identificar, o então companheiro não demonstrava sinais de agressividade, mas a situação mudou e ela precisou da medida protetiva para continuar a própria vida e afastar o agressor do convívio com ela. “Quando eu o conheci, ele aparentava ser aquela pessoa super educada, uma pessoa ideal para um relacionamento. Mas o tempo foi passando e, quando eu engravidei, ele começou a mudar. Eu já tinha um filho do meu primeiro relacionamento e, como não foi planejada a gravidez com ele, eu não conseguia me sentir feliz. E ele me cobrava essa felicidade”, revelou.

Participam da operação desencadeada pela Superintendência da Polícia Civil, todos os Departamentos de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), de Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro, além da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) com apoio das delegacias municipais e distritais do interior.