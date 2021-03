PASTOR LUIZ ANTÔNIO, DA IGREJA QUADRANGULAR, É INTERNADO EM ESTADO GRAVE









08/03/21 - 12:45:40

A Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe, emitiu uma nota nesta segunda-feira (08) informando que seu supervisor estadual, Reverendo Luiz Antonio da Silva, encontra-se internado, no Hospital Primavera em Aracaju em tratamento contra a Covid-19, em estado estável, e apresentou nesta segunda-feira, dia 08, uma melhora significativa.

A Igreja e a família Abreu Silva, se alegram com a resposta positiva do pastor Luiz Antonio ao tratamento, agradecem os cuidados da equipe médica e pedem a todos que permaneçam em oração em prol do reestabelecimento total da sua saúde.

O pastor Luiz Antonio, tem 55 anos e foi internado neste sábado, mas, felizmente, desde ontem apresenta melhora ao tratamento contra Covid-19.

