PMA fiscaliza bares da região litorânea e observa respeito às novas medidas

08/03/21 - 06:19:14

A força-tarefa da Prefeitura de Aracaju realizou na manhã deste domingo, 7, mais uma ação de fiscalização, visando fazer cumprir as novas medidas restritivas para conter a propagação da covid-19, previstas no decreto municipal n° 6.395/2021. Desta vez, a ação inspecionou todos os bares situados na faixa litorânea.

O resultado, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, major Silvio Prado, foi extremamente positivo, isso porque todos os estabelecimentos estavam devidamente fechados, o que representa, na avaliação do coordenador, respeito às novas normas estabelecidas pelos poderes executivos municipal e estadual.

“O panorama que a gente identificou é de que os bares respeitaram os decretos no tocante ao fechamento. Presenciamos apenas pessoas com suas famílias na faixa de areia da praia, totalmente isoladas. A operação foi bem produtiva, evidenciando o cumprimento do fechamento dos bares nos fins de semana”, sintetizou Silvio Prado, ao frisar que a intensificação das fiscalizações acontecem até o dia 21 de março, conforme determinação.

Equipes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) também estiveram atuantes na faixa de areia orientando a retirada de veículos e, em especial, na região conhecida como Viral, onde bloquearam a passagem.

A força-tarefa é coordenada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil Municipal, Guarda Municipal de Aracaju e Procon Aracaju, com apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), da SMTT, e Secretaria Municipal da Saúde (SMS), via Vigilância Sanitária.

As medidas restritivas foram instituídas em virtude do aumento do número de ocupação dos leitos de UTI e de enfermarias dos hospitais públicos e privados, além do crescimento vertiginoso de novos casos e de mortes pelo vírus em Sergipe.

Balanço

Durante todo esse fim de semana, a força-tarefa fiscalizou estabelecimentos nos bairros 13 de Julho, Grageru, Luzia, Farolândia, Jardins, Inácio Barbosa e centro comercial, além dos localizados na extensão litorânea, totalizando nove notificações e sete orientações.

