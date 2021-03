POLÍCIA PEDE AJUDA PARA IDENTIFICAR SUSPEITO DE QUEIMAR ÔNIBUS NO JARDINS









08/03/21 - 05:00:32

O Corpo de Bombeiros de Sergipe agiu rápido e controlou um incêndio no início da manhã deste domingo (07), em frente a uma escola particular no bairro Jardins, em Aracaju. A primeira ligação para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) foi por volta das 6h07, poucos minutos depois de começar o incêndio.

O coordenador de operações do Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas de combate a incêndio, que chegaram rápido no local e debelaram o fogo. Ainda assim, o veículo foi queimado. Não havia vítimas e os bombeiros verificaram apenas danos materiais.

Após a ocorrência, informações chegaram para os investigadores da 1a Delegacia Metropolitana, que ficará responsável pelas investigações. Imagens mostram que um homem chega no local e põe propositalmente fogo no veículo. As imagens já foram repassadas para a polícia e estão sendo analisadas.

Laudos do Corpo de Bombeiros e da Criminalísticas irão complementar as investigações da Polícia Civil. Segundo o delegado Everton Santos, que preside o inquérito, as imagens já foram divulgadas para identificar o autor do crime. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.

Fonte e foto SSP