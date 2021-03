Sebrae lança programa para fortalecer empreendedorismo feminino em Sergipe









Mulheres poderão participar de capacitações para ajuda-las a fortalecer os seus negócios

O Sebrae lança nesta segunda-feira, 8, um edital com o objetivo de selecionar 150 empreendedoras para participar do Programa ‘Sebrae Delas Mulheres de Negócio’. A iniciativa vai oferecer uma série de ações para ajuda-las a fortalecer os seus empreendimentos, otimizando seu potencial em gestão e sua capacidade de liderança, sobretudo em um período de crise econômica causada pela pandemia da Covid-19.

A ideia do ‘Delas’ é disseminar a cultura empreendedora, a promoção da competitividade empresarial de pequenos negócios geridos por mulheres, a geração de inteligência competitiva para apoiar na tomada de decisão e a criação e o fortalecimento da rede de apoio ao empreendedorismo feminino no estado. Para isso serão realizadas até o mês de dezembro um conjunto de 27 palestras, oficinas, fórum, seminários e consultorias com a proposta de desenvolver as habilidades dessas mulheres em áreas como planejamento, finanças, marketing, negociação, liderança, gestão de tempo e comportamento empreendedor.

Podem participar da seleção mulheres empreendedoras que tenham uma ideia de negócio já formatada ou em fase de formatação/operação (candidatas a empresárias), microempreendedoras individuais (MEI) e empreendedoras que tenham microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) constituídas em Sergipe e que tenham Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal.

Serão destinadas 60 vagas para candidatas a empresária, 50 vagas para microempreendedoras individuais e 40 para donas de microempresas ou empresas de pequeno porte. Cada empresa poderá participar com apenas uma representante ao longo de todo o programa, não sendo permitida sua substituição.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de março no site www.sebraesergipe.com.br/sebraedelas2021. Lá também está disponível todo o edital. O resultado da seleção será divulgado no dia 17 de março e a previsão é que as ações tenham início no dia 31 do mesmo mês. Como contrapartida as empresárias selecionadas deverão fazer um investimento de R$ 100 para participar de todas as ações.

“Com a oferta dessas atividades estamos buscando estimular a geração de novos negócios, o aumento do faturamento dos empreendimentos, o desenvolvimento de competências empreendedoras, além da promoção de networking entre as participantes. A ideia também é estimular a capacidade de inovação dessas mulheres para que consigamos ter no mercado produtos, serviços ou processos mais aperfeiçoados”, explica a gestora do programa, Mariana Araújo.

Essa é a segunda vez que o Sebrae oferece um programa dedicado exclusivamente para o público feminino. A primeira edição do Sebrae Delas, realizada em 2020, beneficiou 120 empreendedoras.

Um levantamento feito pelo Sebrae com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC), do IBGE, revela que no terceiro trimestre de 2020 Sergipe atingiu a marca de 99,4 mil negócios comandados por pessoas do sexo feminino.

Esse número representa 39% das empresas em funcionamento, consolidando o estado como o primeiro, em termos percentuais, no ranking entre as unidades da federação quando o assunto é empreendedorismo feminino. No Brasil, 8,6 milhões de mulheres comandam uma empresa, representando 33,6% do total de negócios.

