Seduc suspende temporariamente aplicação dos Exames de Certificação









08/03/21 - 10:08:27

Em virtude da resolução nº 11/2021, do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE) do Governo de Sergipe, que definiu medidas restritivas entre os dias 5 e 21 de março, a fim de combater a disseminação do coronavírus, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), suspende temporariamente a aplicação dos Exames Supletivos de Certificação. Para os candidatos que necessitam dos serviços da Divisão de Exames e Certificação da Seduc, o atendimento presencial permanece, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na sede da Secretaria de Educação.

De acordo com o coordenador do Diex, professor Edson Aragão, “os candidatos que já se encontram inscritos para realização das provas, serão convocados posteriormente, por meio de listagem publicada no site da Seduc no endereço eletrônico: https://www.seduc.se.gov.br/concursos-selecoes.asp?numConcursos=1500, assim que sejam liberados eventos que não impliquem em aglomeração de pessoas, em ambientes públicos ou privados de uso comum, pois a preocupação atual do governo do Estado é não colocar em risco a saúde da população. Entendemos a necessidade de nossos alunos em concluir com a maior brevidade os estudos através dos Exames Supletivos, mas o momento é de cuidarmos uns dos outros, priorizar a vida”, disse.

Em 2020, mesmo vivenciando um momento complexo com o início da pandemia, a Seduc atendeu 2.127 alunos pelos exames de certificação, sendo 172 alunos participantes das provas do ensino fundamental e 1.955 participantes das provas do ensino Médio. As provas dos Exames de Certificação ofertadas pela Secretaria de Estado da Educação oportunizam anualmente centenas de jovens e adultos que estão fora da escola e que buscam concluir seus estudos, a fim de ingressarem na universidade e no mercado de trabalho.

Assessoria de Comunicação da SEDUC