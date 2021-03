Senador Alessandro Vieira está internado no Hospital Sírio Libanês em São Paulo para tratamento da Covid-19









08/03/21 - 07:17:37

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), 45 anos, foi internado na madrugada desta segunda-feira (08), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratamento da Covid-19.

No Hospital Primavera o senador Alessandro Vieira se submeteu a vários exames, inclusive fez uma tomografia, que acusou um comprometimento pulmonar de 50%, com o corpo mole e apresentando sintomas fortes. Ele deixou o Hospital Primavera já medicado.

As informações passadas pela assessoria do senador são de que ele saiu de Aracaju no fim da noite desse domingo (07), em uma ambulância aérea.

O senador Alessandro Vieira foi diagnosticado com a doença no dia 1º de março, apresentando sintomas leves e cumprindo o isolamento em casa, com acompanhamento médico. Com o agravamento do quadro, a foi decidido pela internação. Apesar disso, o senador responde bem aos tratamentos, segundo a assessoria.