SES REGISTRA 1.218 NOVOS CASOS DE COVID-19 E MAIS UM ÓBITO NESTE DOMINGO









08/03/21 - 05:06:54

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo,7, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.218 casos, um óbito neste domingo e nove mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 155.384 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.023 morreram. Até o momento, 144.848 pacientes foram curados.

As 10 mortes foram: uma mulher, 64 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão; uma mulher, 51 anos, de Capela, sem comorbidade; uma mulher, 60 anos, de Santana do São Francisco, com diabetes e obesidade; um homem, 76 anos, de Aracaju, com diabetes, hipertensão, cardiopatia e acidente vascular encefálico; um homem, 35 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 74 anos, de Nossa Senhora do Socorro, tabagista; um mulher, 90 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher, 65 anos, de Aracaju, com hipertensão, cardiopatia e tabagismo; um homem, 65 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 82 anos, de Canindé, com hipertensão.

Foram realizados 326.861 exames e 171.477 foram negativados. Estão internados 529 pacientes, sendo que no serviço público são 131 em leitos e UTI (adulto), um na UTI neonatal/ pediatria e 118 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 250. Já nos leitos do serviço privado estão internados 120 pessoas na UTI adulta, quatro na UTI neonatal/ pediatria e 155 em leitos clínicos, totalizando 279. São investigados mais 19 óbitos. Ainda aguardam resultados 3.129 exames coletados.

Nas últimas 48h foram realizados 2.478 RT-PCR no Lacen, sendo 1.218 detectáveis e 1.260 não detectáveis. No sábado, 6, o Sistema de Gerenciamento de Amostra Laboratorial ficou fora do ar, não sendo possível atualizar os dados referentes aos exames RT-PCR. Desta forma, os dados deste boletim contabilizam o total de casos de sábado, 6, mais o total de domingo, 7.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 92.630 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 67.793. Referente à segunda dose, foram distribuídas 35.377, sendo aplicadas 28.353 doses.