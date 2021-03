Vereadora denuncia violência política de gênero e sub-representação feminina na política









08/03/21 - 16:34:49

Durante a Audiência Pública “Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”, realizada na manhã deste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) denunciou a violência política de gênero, especialmente contra mulheres negras e transexuais.

“Sabemos que nós mulheres somos vítimas de uma série de violências de uma das mais expressivas nesses tempos é a violência baseada no ódio contra a nossa atuação política. Foi essa violência que matou a companheira Marielle Franco e promove ódio contra tantas mulheres parlamentares país afora”, ressaltou Ângela.

Como exemplo da violência política de gênero, a parlamentar petista citou o caso enfrentado pela deputada Isa Penna, do PSOL de São Paulo. “As imagens não deixam dúvidas do assédio sofrido pela deputada, mas o autor do crime, o deputado Fernando Cury, foi suspenso por apenas 119 dias e o seu gabinete continua recebendo normalmente todas as verbas públicas”, criticou.

Em seu discurso, Ângela manifestou solidariedade a Isa Penna e frisou que “a decisão da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo merece repúdio”.

Outro tema abordado pela vereadora foi a sub-representação feminina na política. Ao reconhecer como um avanço democrático o fato de Aracaju ter, pela primeira vez, quatro mulheres numa mesma legislatura, Ângela acredita que é preciso mais.

“O crescimento da bancada feminina em Aracaju é extremamente importante, mas a nossa representação ainda está aquém da nossa participação e relevância na sociedade. Precisamos de cada vez mais mulheres – e mulheres diversas, negras, trans, das periferias, trabalhadoras – nesses espaços porque é no Legislativo e nos demais ambientes de poder que as políticas públicas que impactam diretamente em nossas vidas são decididas”, defende.

A Audiência Pública “Enfrentamento à Violência contra as Mulheres” foi uma iniciativa das vereadora Professora Ângela Melo (PT), Linda Brasil (PSOL), Emília Corrêa (Patriota) e Sheyla Galba (Cidadania).

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)