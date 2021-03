As participantes Viih Tube e Pocah são trolladas pela atriz Ingrid Guimarães em brincadeira patrocinada pela Americanas no BBB21!!









09/03/21 - 15:30:36

A atriz Ingrid Guimarães na tarde desta terça-feira participou de uma dinâmica no BBB 21 patrocinada pela Lojas Americanas .

Os bhothers ficavam dentro de uma cabine com fones no ouvido sem conseguir ouvir nada e a atriz do lado de fora fazia perguntas para eles.

Na vez da Viih Tube a atriz perguntou se ela trocaria o BBB 21 por A fazenda e ela sem ter noção da pergunta respondeu que trocaria, causando assim um desconforto na direção do programa e levando uma bronca.

Ainda não satisfeita a atriz também resolveu trollar a sister Pocah perguntando se ela já teve algum sonho picante com o apresentador Thiago Leifert, a cantora também sem ouvir nada responde que sim.

As cenas desta brincadeira já estão rolando nas redes sociais e tirando muitas risadas do público.