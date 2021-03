BANESE RECEBE INSCRIÇÕES DE CONCURSO PARA 45 VAGAS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR









09/03/21 - 05:41:30

Salários chegam a R$4 mil. Inscrições estão abertas

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) publicou edital de concurso público para o provimento de 45 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Técnico Bancário I, que exige nível médio, e para Técnico Bancário III, na área de Informática, especialidade Desenvolvimento, de nível superior.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da seleção até 22 de março. A taxa de inscrição é de R$ 56,90 para nível médio e de R$ 70,00 para nível superior.

OPORTUNIDADE – Para concorrer ao cargo de Técnico Bancário I é necessário ter o ensino médio completo. Já para o cargo de Técnico Bancário III é necessário nível superior em Informática ou em qualquer outro curso superior com pós-graduação na área de Informática, com carga horária mínima de 360 horas/aula, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As remunerações são de R$ 2.223,60 para Técnico Bancário I e de R$ 4.361,94 para Técnico Bancário III. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais para qualquer posto.

PROVAS – A seleção será realizada por meio de provas objetivas e prova discursiva, além de avaliação biopsicossocial para os candidatos que se declararem pessoas com deficiência e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, para os afrodescendentes.

Todas as fases do certame ocorrerão nas cidades sergipanas de Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá.

SERVIÇO

Concurso público: Banco do Estado de Sergipe (Banese)

Cargos: Técnico Bancário I e Técnico Bancário III

Vagas: 45 vagas e formação de cadastro de reserva

Salário: R$ 2.223,60 para Técnico Bancário I e de R$ 4.361,94 para Técnico Bancário III

Inscrições: até 22 de março

Taxa: R$ 56,90 para nível médio e R$ 70,00 para nível superior

Provas objetivas e discursiva: 2 de maio

CONTATO

Outras informações no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/concursos/banese_21 ou na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h às 19h – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – (61) 3448 0100.