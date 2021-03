Ceac faz alerta para cidadão que faz agendamento e não comparece

Uma vez cancelando ou não comparecendo ao serviço previamente agendado, o cidadão só poderá solicitar um novo atendimento após 30 dias

Em razão do alto índice de desistência e não comparecimento dos cidadãos nos serviços agendados, o Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) informa que, uma vez cancelando ou não comparecendo ao serviço previamente agendado, o cidadão só poderá solicitar um novo atendimento após 30 dias. O bloqueio, que acontece de forma automática, antes era de 15 dias, mas agora passa para 30 dias.

Serviços como os da SSP estão com alto índice de ausência e cancelamentos, implicando diretamente na distribuição de vagas para outros cidadãos. Na segunda-feira( 08) o Ceac do Riomar contabilizou 10 ausências e 10 cancelamentos. Na última sexta-feira, esse número foi ainda maior: 18 ausências e 19 cancelamentos.

A diretora geral do Ceac, que é vinculado a Secretaria de Estado da Administração (Sead), Ana Paula Menezes, afirma que os atendimentos presenciais estão sendo realizados com 50% da capacidade original e que por isso é importante que o cidadão só agende um atendimento se realmente for comparecer.

Enfatiza Ana Paula que o agendamento é liberado todas as sextas-feiras , a partir das 8h,para que o cidadão possa acessar o site e verificar quais os dias e horários que estão disponíveis para solicitar o seu atendimento. E que também pode ser feito nos outros dias da semana se ainda houver vaga disponível.

“O cidadão que solicitar o atendimento deverá comparecer sozinho e usando máscara na unidade escolhida, como uma das medidas de controle para a não propagação do coronavírus”, afirma.

Os agendamentos podem ser realizados através do site www.agendafacil.com.br

Acompanhe os serviços ofertados na rede Ceac:

Rua do Turista: Deso, Detran, Sead, Banese, AracajuCard, SSP (apenas biometria para que já teve o cadastro aprovado)

Rodoviária: Sedurbs, NAT, Deso, Sead, Detran, Banese, INSS (serviços realizados pela internet), SSP (apenas biometria para que já teve o cadastro aprovado)

Riomar Shopping: Detran, Sead, Sefaz, NAT, SMTT, Banese, Correios, Procon, Deso, Ipesaúde, INSS (serviços realizados pela internet), SSP (apenas biometria para que já teve o cadastro aprovado)

Aracaju Parque Shopping: Banese, Detran, Deso, NAT, INSS (serviços realizados pela internet), SSP (apenas biometria para que já teve o cadastro aprovado)

Shopping Peixoto: Deso, Receita Federal, Procon, INSS, SSP (atendimento presencial através de agendamento, levando todos os documentos necessários)