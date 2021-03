COM AVANÇO DA COVID-19, GOVERNO ANUNCIA AMPLIAÇÃO DE 11 LEITOS DE UTIs









09/03/21 - 16:49:57

5 leitos de UTI’s no Hospital Cirurgia e 6 leitos de UTI’s no Hospital da Policia Militar (HPM) entraram em operação já nesta terça-feira, 9.

Com 80,2 % dos leitos de terapia intensiva (UTI’s) destinados a pacientes com Covid-19 ocupados atualmente, os casos e óbitos pela doença aumentando dia após dia, o governo de Sergipe está ampliando em mais 11 o número de leitos de UTI’s exclusivos para assistência aos pacientes infectados com o coronavírus. Destes, 5 leitos no Hospital Cirurgia e 6 leitos no Hospital da Policia Militar (HPM).

Os Leitos entram em operação já nesta terça-feira, 9. Com as 11 novas vagas de UTI’s, Sergipe salta de 165 leitos de UTI Adulto para 176 Unidades de Terapia Intensiva, só na rede pública.

“O Governo não tem medido esforços para ampliar o atendimento à população. Neste momento estamos utilizando, mais uma vez, toda a capacidade hospitalar do estado para evitar filas e risco à vida de pacientes”, frisou o governador Belivaldo Chagas.

Com a ampliação, o Hospital Cirurgia passa a contar com 25 leitos de UTI’s – SUS. No Hospital da Polícia Militar os seis leitos de UTI também já estão em operação desde a madrugada desta terça-feira, totalizando 12 UTI’s no HPM. A unidade hospitalar foi estruturada pelo governo do Estado, no primeiro semestre do ano passado, para receber leitos exclusivos para a Covid.

Segundo a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, a ampliação não pode ser usada como desculpa para relaxamento de medidas de prevenção. “As medidas de prevenção devem continuar sendo seguidas. Não adianta só o esforço do governo do estado se não há colaboração da população com os cuidados e o cumprimento das medidas sanitárias. Esse esforço coletivo também é de suma importância nesse processo. É preciso que todos fiquem em alerta porque o momento é crítico”, afirmou a secretária Mércia Feitosa.

Foto: Arquivo Supec

Ascom/SES