“COMO PODEM OS POSTOS COBRAREM IMPOSTOS FEDERAIS NO DIESEL”, DIZ DEPUTADO









09/03/21 - 09:07:18

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) esteve no último dia 04 de março abastecendo em um dos postos de combustíveis do Estado de Sergipe, com o combustível diesel, objetivando fiscalizar o preço dos combustíveis, e observou que o posto de combustível continuava cobrando impostos federais no preço do diesel.

Importante salientar que desde o dia 1º de março do corrente ano, o Governo Federal zerou os impostos federais no diesel, devendo tal benefício ser repassado para o consumidor, fato que não ocorreu, conforme nota fiscal que solicitamos ao posto onde abastecemos.

“É inaceitável que os impostos federais estejam zerados parra o diesel desde o dia 1º de março e os postos continuem a cobrar tais impostos neste combustível. Iremos acionar o Ministério Público Estadual e ao PROCON para que tomem providências, visto que consumidores estão pagando por um imposto que foi zerado e que ainda continua sendo cobrado na bomba de combustível, conforme nota fiscal do abastecimento que fiz para comprovar tal fato”, disse o Capitão Samuel.

Matéria do blog Espaço Militar