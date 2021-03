Defensoria diz que atendimento à população será realizado por telefone até o dia 21









Para ter acesso aos serviços da Defensoria nesse período, o cidadão poderá ligar para um dos números de atendimento, de acordo com cada região ou cidade

Tendo em vista a Portaria Normativa Nº 16/2021 GP1 do Tribunal de Justiça do Estado, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe informa que o atendimento ao público será realizado de forma remota, ou seja, pelos telefones que estão sendo disponibilizados no site www.defensoria.se.def.br e redes sociais da instituição.

Os defensores públicos, servidores e estagiários realizarão atendimento por telefone e, dependendo de cada caso, os defensores públicos atenderão por videoconferência. As audiências/sessões realizadas pela Central de Mediação e Conciliação da Defensoria Pública continuarão por videoconferência.

Para ter acesso aos serviços da Defensoria Pública nesse período, o cidadão poderá ligar para um dos números citados no banner de atendimento, de acordo com cada região ou cidade. “O que vai alterar é somente a forma presencial, mas a Defensoria Pública continuará prestando toda assistência à população hipossuficiente”, explicou a defensora pública e subcorregedora geral, Andreza Tavares.

“Essas medidas preventivas têm o objetivo de preservar a vida e a saúde da população, servidores, estagiários e defensores públicos. Estamos vivenciando mais um período de pandemia preocupante, onde mais de 3 mil vidas foram ceifadas no estado por conta do coronavírus, por isso, são necessárias neste momento tão crítico”, disse o defensor público e corregedor-geral, Jesus Jairo Lacerda.

