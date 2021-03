Deputado diz que não há decisão judicial contra a presidência da Alese, Luciano Bispo









09/03/21 - 16:39:13

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) participou da sessão remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (9), para fazer um esclarecimento em torno dos rumores de uma possível mudança no comando da Mesa Diretora da Casa. Segundo o parlamentar, até o momento, não existe qualquer decisão judicial questionando a presidência do também deputado estadual Luciano Bispo (MDB).

Gilmar disse que tomou conhecimento, no último final de semana, da formação de chapas com membros de Mesas Diretoras da Alese, mas reforçou que não existe nada em andamento neste sentido, que impeça a continuidade da gestão do presidente Luciano Bispo. “Tenho minhas críticas sobre as pautas das sessões, mas me posiciono de forma pública, que não participo e nem participarei de discussões neste sentido”.

“Até este momento não existe decisão judicial alguma, por parte do Supremo Tribunal Federal, questionando a continuidade do presidente Luciano Bispo no cargo. E, se ocorrer, poderei tratar do assunto, mesmo que tenha que discordar de sua posição, mas colocarei minha intenção de forma clara e transparente. Precisamos nos respeitar, uns aos outros, e fortalecer ainda mais esta Casa”, completou Gilmar Carvalho.

Além de defende que seja respeitado o direito de Luciano Bispo dar continuidade a seu mandato na presidência, em que foi votado por todos, Gilmar também apelou para que sua indicação, defendendo contrapartidas do governo do Estado para ajudar o segmento de eventos (altamente prejudicado pelas medidas restritivas contra a pandemia) seja apreciada e votada pelos colegas.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Joel Luiz