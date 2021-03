Deputado pede prioridade na vacinação de professores e policiais









09/03/21 - 15:09:35

O deputado estadual João Marcelo destacou, na Sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese, nesta terça-feira (09), um Ofício Circular encaminhado ao seu gabinete pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe – Sintese solicitando a inclusão dos profissionais da educação que estejam em sala de aula no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

“Quero me somar ao sindicato e dizer que essa não deve ser uma discussão apenas do Estado com o Sintese, mas uma discussão de todos nós. Por isso, peço ao deputado Iran Barbosa permissão para solicitar a todos os deputados que também estejam somados a essa solicitação do Sintese. Caso a gente não consiga vacinar de forma imediata, que exista um cronograma que inclua o professor que está nas salas de aula como grupo prioritário”, ressaltou o parlamentar.

João Marcelo defendeu também que, além dos professores, os policiais que estão nas ruas fiscalizando o cumprimento das medidas restritivas impostas pelo Governo do Estado também devem ter o direito a essa vacinação enquanto grupo prioritário. O parlamentar externou ainda sua preocupação com a nova variante do vírus. “Segundo informações que obtive, a contaminação tem sido três vezes maior, inclusive atingindo pessoas entre 18 e 50 anos. É muito preocupante”, frisou.

Para o parlamentar, é necessário que os deputados, de forma coletiva, encontrem uma forma de obrigar o Estado a comprar vacinas independente do plano de distribuição do Governo Federal. “Verificar a medida correta a ser tomada para garantir isso. Já temos a MP aprovada no Senado que trata dessa liberdade dos estados na compra das vacinas e a gente torce muito para que o Governo de Sergipe dê um show na aquisição dos imunizantes e na vacinação do nosso povo”, salientou.

Reconhecimento oposição

Ainda em sua fala, o deputado parabenizou a líder da oposição, a deputada Kitty Lima (Cidadania), pela dedicação com que ela tem tratado os assuntos abordados na Casa. “Especialmente por dois motivos. No primeiro, o pronunciamento da parlamentar reconhecendo que o governador Belivaldo Chagas cumpre com as suas obrigações pagando aos servidores dentro do mês”, detalhou.

“Já em outro pronunciamento, ela diz que o governador, que encaminhou um projeto para a Alese, agiu corretamente ao transformar o agente penitenciário em policial penal, sugerindo inclusive, que toda a oposição vote favorável ao projeto. Isso significa que ela concorda que o governador Belivaldo Chagas está indo no caminho certo”, complementou.

Assessoria de Comunicação