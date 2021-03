Dnit libera mais um trecho de duplicação da BR 101 Norte entre Propriá e Japaratuba









09/03/21 - 14:40:11

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) liberou mais um trecho de duplicação da BR 101 Norte em Sergipe, entre os municípios de Propriá e Japaratuba. São 36 quilômetros do lote 1 duplicados e já abertos para o tráfego. O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode), que preside a Comissão de Representação Externa da Assembleia Legislativa para acompanhar e fiscalizar o andamento das obras na rodovia federal, comemora mais um grande avanço.

“A duplicação é visível e, mesmo durante a pandemia, as obras não pararam, obedecendo os cuidados recomendados. Venho acompanhando passo a passo e mantendo o diálogo com Alexandre Monteiro, superintendente do Dnit em Sergipe. Os quilômetros duplicados liberados já estão fazendo a diferença para quem, diariamente, utiliza a BR 101”, sinalizou o deputado Zezinho Sobral.

De acordo com informações do Dnit, foi liberado o trecho entre o povoado Pirunga até a ponte sobre o rio Landim. As equipes do DNIT atuaram na duplicação dos últimos quilômetros do lote 1, no trevo de acesso a Propriá (km 3), na duplicação do trecho em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (km 23) e na travessia urbana do povoado de Pirunga (km 33 ao 35). Dessa forma, o DNIT conclui 90% das obras de duplicação no lote 1 da BR-101.

“As obras de duplicação em Sergipe caminham para a conclusão. A previsão do Dnit é que os trabalhos sejam concluídos este ano. Este é um pleito do povo de Sergipe que esperou por mais de 20 anos para que fosse retomado todo processo de recuperação, restauração, manutenção e estruturação da extensão do empreendimento de infraestrutura rodoviária federal”, destacou Sobral, ressaltando a importância da BR 101 pronta para Sergipe.

“Com a BR duplicada e sinalizada, será possível evitar acidentes, promover redução no tempo de viagem, facilitar o escoamento da produção agrícola e o corredor logístico, contribuir na segurança pública e fortalecer o turismo. Sergipe terá um grande salto no desenvolvimento. Agradeço o empenho da superintendência do DNIT por sempre ser solícita e nos manter informados de toda a situação. Essa luta que mantenho em defesa do povo sergipano tem mostrado resultados positivos e não vai parar. Seguirei na fiscalização”, observou.