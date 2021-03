EM BRASÍLIA,HELENO CONVERSA COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO MILTON VIEIRA SOBRE IFS









09/03/21 - 07:22:17

O deputado ex-deputado federal pastor Heleno Silva vai estar em Brasília nesta terça-feira (09) onde irá se reunir um Ministro da Educação Milton Vieira, para falar sobre as reivindicações do Instituto Federal de Sergipe (IFS) localizado no sertão.

Heleno explicou que é ex-aluno da antiga escola Agrotécnica de São Cristóvão e por isso fala sobre a qualidade do ensino oferecido pelo IFS. “Campus Glória está com as obras concluídas, mas funciona de forma improvisada por falta de equipamentos. Já o Campus Poço Redondo ainda está em fase de implantação. Por essa razão, minha conversa com o ministro será no sentido de garantir a plena atividade das duas unidades”, explicou Heleno.

Heleno Silva disse ter sido ex-aluno da antiga Escola Agrotécnica de São Cristóvão e que conhece a qualidade do ensino daquela instituição. “Sou ex-aluno da antiga Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão e posso atestar a qualidade do ensino oferecido pelos Institutos Federais e, principalmente, sei do importante papel que essas instituições exercem no desenvolvimento da educação no Brasil. Continuarei defendendo essa pauta e lutando pelo nosso sertão”.