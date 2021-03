Estado de saúde do Reverendo Luiz Antonio é estável, diz assessoria









09/03/21 - 11:38:45

A Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe informa que o estado de saúde do seu supervisor estadual, Reverendo Luiz Antonio da Silva, nesta terça-feira, 09, permanece estável. Internado desde o sábado, no Hospital Primavera em Aracaju em tratamento contra a Covid-19, o pastor Luiz Antonio tem apresentado melhora a cada dia.

A Igreja e a família Abreu e Silva, agradecem a atenção dos médicos e irmãos da fé, e pede que todos permaneçam em oração tanto pelo Pr. Luiz Antonio como também por todas as pessoas que estão internadas com Covid-19 nos hospitais sergipanos.