ESTADO, PMA E HU DISCUTEM ABERTURA DE NOVOS LEITOS COVID EM ARACAJU









09/03/21 - 05:20:34

Na tarde de desta segunda-feira, 8, a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, reunião representantes da Secretaria de Estado da Saúde e do Hospital Universitário para discutir a disponibilização pelo ente federal de novos leitos de retaguarda e de tratamento intensivo para o enfrentamento da covid-19 na capital.

“Após nossa primeira conversa, o Hospital Universitário se prontificou a formalizar duas propostas até esta terça-feira [9]. Uma vez com esse documento formal, analisaremos todos os detalhes, a fim de que possamos avançar nas negociações para a abertura desses leitos de maneira célere. Tanto o Estado, quanto o Município explanaram as necessidades atuais no combate ao coronavírus, e nossas colocações devem ser consideradas pelo HU na composição da proposta, incluindo detalhamento dos valores que possibilitarão a oferta”, assegurou Waneska.

A reunião com o ente federal busca retomar a habilitação de leitos covid, que foi descontinuada em setembro de 2020, após o HU oficializar desinteresse em atender à solicitação do Município de dar continuidade à manutenção dos leitos existentes à época.

Mais leitos

A habilitação dos leitos através de contrato com o HU objetiva fortalecer a rede municipal no enfrentamento à pandemia, atitude que já vem sendo tomada pela Secretaria Municipal da Saúde com a ampliação de leitos em quase 90% nos equipamentos municipais.

No final da manhã desta segunda-feira, cinco leitos foram abertos no Hospital Municipal Fernando Franco e, ainda este mês, serão abertos mais 20 leitos no Centro de Atenção Psicossocial – Caps Jael Patrício, e contratados mais 15 leitos no Nestor Piva. Assim, a rede passará de atuais 58 para 93 leitos.

Informações e foto assessoria