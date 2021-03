Fachin “mata” 3ª via! Eleição no Brasil ficará polarizada entre Bolsonaro & Lula!









09/03/21 - 05:16:11

O cenário político no País continua completamente indefinido, olhando para a sucessão presidencial em 2022. É inegável que o “fato novo” do momento foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), julgadas pela Justiça Federal, no Paraná, 13ª Vara Federal de Curitiba, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Fachin devolveu a Lula os direitos políticos e a possibilidade de novamente disputar a presidência da República.

É bem verdade que, no cenário atual temos o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) bem posicionado em qualquer levantamento que venha ser feito. O chefe do Executivo mantém um eleitorado fiel e hoje estaria em um 2º turno contra qualquer adversário, inclusive se este for o ex-presidente Lula. Mas ao declarar a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula, o ministro Edson Fachin foi muito mais além do que a “grande mídia” tenta repercutir. Alguns setores falam que ele quis preservar o ex-ministro e magistrado Sérgio Moro.

A decisão de Fachin, na avaliação deste colunista, “põe por terra” e “mata” qualquer possibilidade de se constituir no Brasil uma terceira via “viável” e com condições de disputar e vencer a eleição presidencial do próximo ano. É inegável que tanto Bolsonaro quanto Lula possuem fortes militâncias, que vão fragilizar qualquer outra candidatura, como do apresentador Luciano Huck, do governador João Dória (PSDB), do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) e até do eterno presidenciável Ciro Gomes (PDT). Nenhum deles tem condições de fazer frente aos outros dois…

Se o plenário do Supremo Tribunal Federal ratificar a decisão de Fachin, e se a Justiça Federal do Distrito Federal permitir que Lula fique “elegível”, teremos a repetição de “mais do mesmo”, ou seja, a velha polarização tão criticada, entre direita e esquerda, entre bolsonaristas e petistas, se repetirá no próximo ano. Se Lula é um adversário “mais competitivo” para Bolsonaro, por sua vez, a decisão do ministro não foi tão ruim porque ela anula qualquer possibilidade de que outro nome estará na disputa em 2022 com condições de ganhar.

Em síntese, se Lula conseguir ficar elegível até o próximo ano, pelo menos Bolsonaro já não precisará se preocupar com outras candidaturas de centro ou com o surgimento de outros nomes. O presidente já conhece bem seu adversário e sabe o que precisará fazer coma confrontá-lo e conquistar a reeleição. Situação constrangedora sim para o governador paulista João Dória, por exemplo, que tem lá o PT como seu principal algoz, sendo que hoje ele também é um dos principais desafetos políticos de Bolsonaro. Temos mudanças no “tabuleiro político”! É esperar a “próxima jogada”…

Pré-candidato ao governo do Estado em 2022, o senador Rogério Carvalho tratou logo de celebrar o direito de Lula disputar a presidência da República. O petista vai agora tentar “inflamar” o eleitorado petista em Sergipe para potencializar seu nome, com ou sem o apoio do governador Belivaldo Chagas (PSD).

Certamente, a partir de agora, Rogério Carvalho se posicionará de forma mais contundente sobre a política de Sergipe. Talvez seja a única chance de ele disputar com chances de chegar ao governo do Estado. Por sua vez, do outro lado, terá que superar o bloco liderado por Belivaldo, Fábio Mitidieri (PSD) e Laércio Oliveira (PP). A disputa promete…

Dificuldade para compor

Apesar da repentina animação de Rogério Carvalho para disputar o governo do Estado, numa possível “dobradinha” com Lula, por enquanto ele terá algumas dificuldades para formalizar alianças em Sergipe. Além do candidato do bloco governista, o petista dificilmente conseguirá agregar nomes que estão na oposição.

Novos líderes I

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, o vereador Antônio Bittencourt (PCdoB) como líder da bancada governista na Câmara Municipal de Aracaju. Assumirá a vice-liderança da base o vereador Fábio Meireles (PSC). Em reunião com os dois vereadores, Edvaldo fez a entrega simbólica do projeto de lei que valida o Protocolo de Intenções para participação de Aracaju no consórcio público nacional para aquisição de vacinas contra a covid-19. O vereador Antônio Bittencourt foi líder de Edvaldo na Câmara no mandato passado.

Novos líderes II

“Confio em Bittencourt e em Fábio e sei da competência e seriedade para desempenharem mais esta função”, disse Edvaldo. “É uma grande responsabilidade, mas me deixa feliz porque é uma gestão que trabalha com seriedade e que tem resultados efetivos”, afirmou Bittencourt. Para Fábio Meireles, “é uma grande satisfação, após ser reeleito, ser o líder de um prefeito que é aprovado pela população”.

Articulação

O deputado federal Fábio Mitidieri segue trabalhando para construir sua candidatura ao governo do Estado. Para tanto vem costurando uma chapa para deputado federal competitiva dentro do PDT, do prefeito Edvaldo Nogueira, que já teria o deputado Fábio Henrique, mas que também pode filiar os deputados estaduais Francisco Gualberto e Capitão Samuel, além de outros 13 candidatos do interior. Mitidieri busca uma aproximação de Fábio Henrique e Samuel do governo e da PMA.

Falando no Capitão Samuel, ele denuncia nas redes sociais que alguns postos de combustíveis em Sergipe continuam descumprindo a determinação do governo federal, que desde o último dia 1º zerou a taxa de impostos federais sobre o Diesel. “Na bomba, quando você abastece, é flagrante quando percebemos esse descumprimento. Vamos encaminhar essa denúncia a Procon e ao Ministério Público”.

Pastor Luiz Antônio

A Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe comunica que seu supervisor estadual, Reverendo Luiz Antônio da Silva, encontra-se internado, no Hospital Primavera em Aracaju em tratamento contra a Covid-19, em estado estável, e apresentou nessa segunda-feira (8), uma melhora significativa. A Igreja e a família Abreu Silva, se alegram com a resposta positiva do pastor Luiz Antônio ao tratamento, agradecem os cuidados da equipe médica e pedem a todos que permaneçam em oração em prol do reestabelecimento total da sua saúde.

Alessandro Vieira

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) continua internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratamento contra a Covid-19. Após exames, não se constatou a necessidade de UTI, sendo mantida a internação em quarto, com suporte de oxigênio. Durante essa segunda-feira (08), o senador apresentou melhora significativa. A família agradece a todas as orações e manifestações de carinho!

Colina da Saudade I

A direção do Cemitério Parque Colina da Saudade LTDA notificou o Ministério Público Estadual no sentido que o órgão fiscalizador busque junto à Prefeitura de Aracaju, uma solução para o impasse que vem sendo criado durante alguns sepultamentos, com familiares de supostas vítimas de COVID-19. É que pelo decreto da PMA, existem várias restrições para esse tipo de solenidade, e uma delas é o número mais limitado possível de familiares e amigos.

Colina da Saudade II

Ao notificar o MPE, a direção do cemitério expõe a dificuldade que vem encontrando para cumprir os decretos municipais. O problema é que amigos e familiares das vítimas, em sua maioria inconformados com o laudo médico, justificam que a COVID já estava superada no organismo da vítima para ser considerada como “causa mortis” e que o vírus “já não estaria mais ativo”, ou seja, não seriam necessárias mais restrições para o sepultamento. Além da dificuldade, a empresa chega a relatar supostas ameaças pontuais aos seus colaboradores.

Apelo

Por fim, a direção do cemitério apela que o MPE verifique com a Prefeitura de Aracaju a possibilidade “de uma melhor padronização na conduta médica no ato do preenchimento de seus atestados, com a observação se o paciente encontrava-se ou não com COVID-19 no momento do óbito, a fim de esclarecer sobre os ritos finais do velório e do sepultamento”. Com a palavra do MPE e a PMA…

Alô Sejuc!

O assunto não é novo e este espaço já denunciou. Após reiterados atrasos quanto ao horário de fornecimento da alimentação nos Presídios sergipanos, o Ministério Público Estadual foi provocado para apurar as ilegalidades praticadas por uma empresa que vem expondo os servidores ao risco de morte, tendo em vista que estão desenvolvendo suas atividades em horário incompatível com o efetivo disponibilizado pela SEJUC.

Descumprimento

Segundo denúncia formulada no MPE, a empresa PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP, que é responsável pela prestação de serviço de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas para o Complexo Penitenciário, “permanece descumprindo a cláusula quinta do contrato, que prevê que os serviços deverão ser prestados nas datas e horários definidos no projeto básico, termo de referência e na proposta de preços”.

Exclusiva!

Ainda segundo o denunciante “a Contratada não tem a liberdade de escolher quando e que horas entregar as Refeições, contudo a alimentação”. A denúncia revela ao MPE que, no dia 13/02/2021, o caminhão das refeições chegou nesta unidade por volta das 19 horas, quando deveria chegar às 14h30; no dia 14/02/2021 chegou às 15h15; no dia 22/02/2021, o caminhão com as refeições chegou por volta das 19h10.

Cardápios x Contrato

Ainda conforme consta na denúncia protocolada no MPE, os pães são fornecimentos, com a pesagem muito abaixo da que foi acordado no contrato que é de 50g; o cardápio informado pela empresa não condiz o a realidade, a exemplo no dia 18/02/2021, que deveria ser fornecido “frango desfiado com legumes; feijão-tropeiro; farinha e suco”, no

entanto foi fornecido “empanado de frango; feijão normal arroz e macarrão”.

Isso pode?

Ainda na denúncia da direção do presídio é que no cardápio elaborado pelo Nutricionista da SEJUC, da própria Empresa, PJ REFEIÇÕES COLETIVAS, para atender as exigências nutricionais, não estão sendo cumpridos, uma vez que nos pavilhões, são fornecidos no desjejum, apenas dois pães e café preto, para cada interno, quando deveria ser fornecido: (Pão Frances, Cuscuz amanteigado, Salsicha assada e Café com leite).

Mais denúncias

“O que percebemos é que o cardápio nunca foi cumprido pela empresa e desta forma, desrespeitando o contrato firmado entre a Empresa e a Secretaria de Estado da Justiça do Trabalho e de Defesa do Consumidor, podendo inclusive, incorrer em quebra de contrato. Ressaltamos que quando há atrasos nas refeições, principalmente nos pavilhões, há certa revolta por parte dos internos, e dessa forma, forçando que a direção tome medidas eficientes para que se possa evitar motins e rebeliões, casos que já ocorreram em outros Estados”, denuncia o próprio diretor da unidade. Com a palavra a empresa, a Sejuc e agora o MPE…

Invasão no Abaís

Com o “lockdown” decretado no Estado da Bahia, chega a informação de moradores de Estância, mais precisamente na região do Abaís, que muitos baianos alugaram casas na zona próxima a base da Petrobras e, literalmente, estão promovendo festas privadas, com direito a aglomeração e muito barulho, inclusive à noite e durante a madrugada. Quem não é turista, mas morador do local, reclama do desconforto, além do temor pela propagação do novo coronavírus na região.

Assembleia Legislativa I

A Assembleia Legislativa de Sergipe, através de sua Mesa Diretora, decide pelo restabelecimento de seu protocolo padrão, suspendendo todos os seus protocolos de retomada das atividades presenciais em virtude do avanço dos novos casos de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19) e os problemas já registrados nas redes, pública e privada, de Saúde no Estado.

Assembleia Legislativa II

A Mesa Diretora acatou a sugestão do Comitê Administrativo de Enfrentamento da COVID-19 da Assembleia Legislativa sobre a necessidade da adoção de mecanismos de distanciamento social, em sintonia com os decretos governamentais, suspendendo todos os eventos que possam promover a aglomeração de pessoas e acabem contribuindo para a para a propagação do vírus.

Protocolo Padrão

A Alese também segue em sintonia com as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Poder Judiciário. O Protocolo Padrão das Atividades Administrativas corresponde às regras instituídas no Ato nº 23.202/2020. O subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, explica que as medidas que passam a vigorar não vão interferir nas sessões remotas do Poder Legislativo, fortalecendo a modalidade de teletrabalho.

Igor Albuquerque

“O acesso às dependências do nosso prédio estará restrito aos deputados estaduais, servidores públicos efetivos, comissionados e terceirizados, estando suspenso o atendimento presencial ao público externo. Teremos um sistema de rodízio e contaremos no prédio com a quantidade estritamente necessária de servidores para garantir a continuidade dos trabalhos legislativos e das sessões remotas”, explica Igor Albuquerque.

MPE I

O Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, e o Corregedor-Geral do Ministério Público de Sergipe, Eduardo Barreto d’Avila Fontes, expediram a Portaria Conjunta nº 502/2021, que dispõe sobre novas as medidas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus (Covid-19) nas Unidades do MPSE. A nova Portaria suspende, até o dia 21 de março, o atendimento presencial pelas Procuradorias e Promotorias de Justiça que atuam no Edifício-Sede na capital, Subsedes do Ministério Público de Sergipe no interior do Estado, e nos Fóruns, ressalvados os casos urgentes e graves.

MPE II

Quando a Unidade Ministerial se localizar em prédio do Poder Judiciário, o atendimento presencial das Promotorias de Justiça deverá observar as restrições impostas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE). Fica mantido o atendimento presencial pelo Setor de Triagem Técnica no Edifício-Sede na capital e Subsedes no interior.

TCE I

Devido ao agravamento no cenário da pandemia, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) decidiu suspender as atividades presenciais até o próximo dia 19 de março. Segundo o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, a medida não compromete a realização das auditorias e instruções processuais, que serão pela via remota, e as sessões virtuais, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, com transmissão no canal da Corte no YouTube.

TCE II

“Nos últimos meses, já vínhamos atuando majoritariamente no regime de teletrabalho, mas, em virtude da situação cada vez mais delicada pela qual o país vem passando, entendemos ser necessário enrijecer as medidas de isolamento”, explica o conselheiro-presidente.

Defensoria Pública

endo em vista a Portaria Normativa Nº 16/2021 GP1 do Tribunal de Justiça do Estado, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe informa que o atendimento ao público será realizado de forma remota, ou seja, pelos telefones que estão sendo disponibilizados no site www.defensoria.se.def.br e redes sociais da instituição. As audiências/sessões realizadas pela Central de Mediação e Conciliação da Defensoria Pública continuarão por videoconferência.

Emília Corrêa I

Este colunista indica a leitura da entrevista que fez, pelo CINFORM ON LINE com a vereadora Emília Corrêa (Patriota), nova líder da bancada de oposição na CMA, que provou que vem afiada para cobrar e fiscalizar da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Sobre temas polêmicos ela não “alisa” e acusa a PMA de promover um “marketing fantasioso” para iludir as pessoas; reclama que a revisão do Plano Diretor está “engavetada”;

Emília Corrêa II

Ainda na entrevista, Emília Corrêa diz que a revogação do IPTU foi um “estelionato eleitoral” do prefeito; e que falta gestão a Edvaldo para resolver os problemas do transporte coletivo de Aracaju. Ela também fala sobre políticos e se disputa ou não mandato eletivo em 2022. Uma entrevista vibrante de uma parlamentar que, diga-se de passagem, segue sem máculas e que representa muito bem o povo aracajuano.

Eduardo Amorim I

O Presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, destacou, em entrevista ao Jornal da Rio, apresentado pelos jornalistas André Barros e Priscila Andrade, na Rio FM Aracaju, que o Hospital de Cirurgia deixou de receber um moderno tomógrafo doado pelo Banco Itaú. O ex-senador pediu empenho da bancada federal para reverter a situação.

Eduardo Amorim II

“Um tomógrafo de 64 canais, equipamento muito importante para o Hospital que realiza tantos procedimentos cirúrgicos. Inclusive, o ambiente já havia sido construído para a sua instalação. Por isso, faço um apelo aos parlamentares federais de Sergipe para que busquem reverter essa situação, não podemos aceitar essa perda. Não estou falando em nome da direção do Cirurgia, apenas fazendo um desabafo enquanto profissional da saúde contra essa situação revoltante”, enfatizou.

Resolveu no HU

O médico lembrou-se de quando o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe – HU/UFS iria perder alguns equipamentos. “Enquanto parlamentar, lutamos para impedir e conseguimos, além de manter os equipamentos, conseguimos os recursos para que o Anexo Hospitalar fosse construído e também a convocação de profissionais aprovados no concurso”, detalhou.

Amorim & Mitidieri

Ainda na entrevista, Eduardo Amorim falou da reunião com o deputado Fábio Mitidieri, onde foram tratados diversos temas, principalmente os problemas enfrentados pelo país em virtude da pandemia. “Também falamos sim de Deus e agradecemos por estarmos vivos neste período tão difícil onde muitas vidas foram perdidas por conta da Covid-19”, salientou.

Hospital do Câncer

Segundo o ex-parlamentar, Sergipe poderia ter mais leitos disponíveis. “Se tivesse construído, por exemplo, o Hospital do Câncer. E dinheiro para isso teve. Já são 10 anos desde que enviamos a primeira emenda. Foram quase 200 milhões solicitados. Infelizmente, o governo fez festa para divulgar que iria construir, mas até hoje não saiu do papel”, frisou.

PSDB Sergipe

O presidente do Diretório Estadual do PSDB em Sergipe também ressaltou que o partido passa por um momento de reflexão a nível nacional e local. “O PSDB está se fortalecendo, passando por um momento de reestruturação. Devemos ter uma prévia na Nacional para escolher o candidato a presidente da República. Aqui no estado estamos agindo de forma estratégica, de maneira mais discreta, convidando diversos nomes para ingressar no PSDB que podem contribuir, por meio da política, com o nosso estado”, afirmou.

Olha a Renascer!

Já que a Fundação Renascer não se justifica e o governo do Estado tem sido conivente com todos os desmandos e desperdício dos recursos públicos desse órgão, ex-servidores que foram eliminados covardemente e preteridos em prol de outros comissionados incompetentes (e supostamente mal intencionados que têm como “qualificação” exclusiva o fato de serem familiares do presidente), mesmo sem terem a obrigação, decidiram ajudar com informações por entenderem que quando se trata de recursos públicos diz respeito a todos.

Olha a Masterserv!

Com relação a empresa Masterserv, que já havíamos denunciado aqui em outras oportunidades, que se trata de empresa penalizada por descumprimento contratual, o Diário Oficial da União, de 20/09/19, edição 183, seção 3, página 128, demonstra isso, um “detalhe” que a Sra. Larissa, responsável pela contratação pela Fundação, não viu, não percebeu…

Olha a Primazia!

Como as pessoas se negam a entender, este colunista vai “desenhar”: segundo um ex-servidor da Fundação, em outro processo que a empresa Primazia foi contratada, seu proprietário seria o mesmo que atua como preposto em outros órgãos, das empresas que participaram do processo licitatório da Fundação! Duvidam? Olha o PAJ 000482.2018.20.000/4, do Ministério Público do Trabalho, onde o preposto da empresa inquirida, e que participou do certame da Fundação, é o proprietário da empresa vencedora e contratada! Tá tudo lá…

Olha a Ankora!

Não podemos esquecer que neste mesmo espaço já foi demonstrado que mais uma vez o setor de contratos (leia Larissa) da Fundação prorrogou o contrato da empresa Ankora, no exercício passado, quando a mesma estava penalizada por descumprimento contratual no município de Estância. Isso pode? Tá certo? O dinheiro público tão difícil, conforme relata o “galeguinho”, serve para isso?

Na sombra da Mangueira?

Dona Larissa, responsável também por essa “façanha”, será que ela não tem contas a prestar à sociedade? Que bagunça sem precedentes é essa? Ou ser afilhada do presidente a torna capacitada e intocável para o “exercício” do cargo?

O rubro-negro Zé Lima

O diácono José Lima Santana, conselheiro apaixonado pelo Flamengo, ainda no clima do Octa Campeonato Brasileiro, participou de uma reunião do conselho deliberativo, essa semana no Rio de Janeiro (RJ) e, na oportunidade, foi escolhido entre os presentes para hastear a bandeira do Flamengo durante a execução do hino do clube. “Muita emoção”, revelou Zé Lima!

Destinar 2021

Com o intuito de sensibilizar e informar a população sergipana sobre como destinar parte do seu Imposto de Renda para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o Fundo dos Direitos do Idoso, canais importantes de financiamento de projetos sociais para essa parcela da população, o Governo de Sergipe, por meio da Vice-governadoria, a Receita Federal, o Conselho Regional de Contabilidade e a Prefeitura de Aracaju lançam a Campanha Destinar 2021.

Doar para o Fundo

Para orientar a população, a Campanha criou o site www.destinar-se.com.br. Nele, os cidadãos poderão acessar um vídeo com o passo a passo de como proceder para realizar a destinação no momento em que fizer sua declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física e sanar suas dúvidas quanto ao processo. A destinação é simples e pode ser feita por todos que optarem pelo modelo completo da Declaração. Quem tem imposto a pagar ou a restituir pode destinar até 3% do valor para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou 3% para o Fundo dos Direitos do Idoso, totalizando até 6%.

Laércio Oliveira I

O deputado federal Laércio Oliveira vem questionando, em seu trabalho parlamentar, a dependência nacional de fertilizantes, insumo cuja importação, já em torno de 90%, no Brasil se mostra um elo frágil da cadeia de produção agrícola, representando riscos diversos, como a questão da dolarização do seu custo e incertezas decorrentes da logística para o suprimento. Essa dependência, segundo ele, recai especialmente sobre o agronegócio, setor de grande importância para a economia do país, respondendo por significativa parcela das exportações brasileiras.

Laércio Oliveira II

“O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, mas, diferente de China, Índia e Estados Unidos, que produzem a maior parte do que consomem, não consegue desenvolver a sua indústria, mesmo dispondo de enormes jazidas de matérias-primas, deitadas em berço esplêndido, cobertas pela incapacidade dos brasileiros de viabilizar sua exploração”, disse Laércio.

Romper a dependência

O parlamentar afirma que o país vem despertando para a necessidade de romper com essa dependência de fertilizantes importados, tendo em vista a relevância estratégia do insumo para a economia, e até para a soberania do país. “Não se trata de buscar autossuficiência por orgulho nacional. E, sim, porque problemas de qualquer sorte que afetem a produção, desde os de geopolítica mundial até a logística de transportes externa e interna, passando pela cotação cambial, colocam em sobressalto os agricultores, suscitando dúvidas na gestão dos seus negócios”, explica.

Ampliar a competitividade

Laércio antecipa que, só nesta semana, três eventos podem contribuir de forma decisiva para a definição de estratégias que possibilitarão o desenvolvimento da indústria nacional de fertilizantes. Nesta terça (9) serão iniciadas as atividades do Grupo de Trabalho Interministerial, criado com o propósito de desenvolver o Plano Nacional de Fertilizantes. “Essa louvável iniciativa do Governo Federal tem por objetivo fortalecer políticas de incremento da competitividade da produção e da distribuição de insumos e de tecnologias para fertilizantes no País, de forma sustentável, para diminuir a dependência externa e ampliar a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado internacional”, avalia.

Alô São Cristóvão!

Perto de completar 100 anos de existência, o Cristo Redentor de São Cristóvão pode se tornar patrimônio cultural e histórico do município. A iniciativa é do vereador Neto Batalha, que providenciou os trâmites legais para valorizar um dos monumentos mais belos da cidade histórica. Neto esteve no gabinete do deputado estadual João Marcelo (PTC) e entregou em mãos um ofício para que seja apresentada a indicação em plenário, e que em breve o projeto se torne lei e beneficie o turismo na cidade.

Neto Batalha I

Inaugurado em 1926, o Cristo Redentor de São Cristóvão é considerado o mais antigo entre os monumentos com a imagem de Cristo em todo o país. A última reforma aconteceu em 2013, ou seja, quase 10 anos atrás. “A ação natural do tempo desgastou a imagem tão representativa para os moradores de São Cristóvão, e por isso não pode ficar tanto tempo sem uma reforma ou revitalização necessária”, acrescentou o vereador.

Neto Batalha II

A iniciativa de Neto Batalha prevê que o Governo do Estado preserve e conserve um patrimônio tão importante para o turismo da quarta cidade mais antiga do Brasil. “Se é turismo para São Cristóvão é turismo para Sergipe. Por isso, tomei a liberdade de levar um ofício à Assembléia Legislativa e esperar que os parlamentares daquela casa declarem como patrimônio cultural e histórico o nosso Cristo Redentor”, pontuou. Ainda de acordo com Neto, a imagem do Cristo está desgastada e o local é frequentado por usuários de drogas e para a prática de atos sexuais.

João Marcelo

Por sua vez o deputado estadual, João Marcelo, elogiou a demanda trazida pelo vereador de São Cristóvão e afirmou que em breve fará uma indicação no plenário da Assembleia Legislativa. “A preocupação de Neto é importante, portanto, vamos dar prosseguimento a esta bela iniciativa”, assegurou.

Kitty Lima I

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) recebeu em seu gabinete na Alese, o secretário da Inclusão Social e Esporte de Simão Dias, Eduardo Gomes Ribeiro, que buscou o apoio da parlamentar no fortalecimento das políticas públicas de inclusão social e defesa da diversidade no município.

Kitty Lima II

Durante a reunião, Kitty ouviu do secretário algumas demandas da pasta para construção e fortalecimento de políticas públicas de inclusão social por meio da prática esportiva. Para isso, Eduardo apresentou um projeto para construção de uma quadra de vôlei para a comunidade local. Para Kitty, a iniciativa representa um grande investimento social no município que, além de incentivar a prática de esportes, possui um apelo social importante na exclusão de crianças e jovens do mundo da marginalidade.

Sheyla Galba I

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) participou de Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal de Aracaju em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa foi da vereadora Linda Brasil (PSOL) e contou também com as participações das vereadoras Emília Correia (Patriota) e Ângela Melo (PT), vereadores e representantes de movimentos e instituições de luta pelos direitos das mulheres.

Sheyla Galba II

O tema da Audiência foi “Enfrentamento à violência contra as mulheres”. “Muito importante a realização desta Sessão Especial para debater este tema. É preciso que a sociedade entenda que o nosso lugar, enquanto mulher, é onde a gente quiser estar. Os nossos direitos precisam ser respeitados”, afirmou Sheyla Galba.

Sheyla Galba III

A vereadora lembrou que, recentemente, foi vítima de crime de importunação sexual enquanto transitava por uma das principais avenidas da capital. O fato foi relatado pela parlamentar durante a Sessão da última quinta-feira, 04. Segundo ela, um homem a perseguiu em via pública e chegou a expor o órgão genital.

Maria Mendonça I

Tramita na Assembleia Legislativa, Projeto de Lei de autoria da deputada Maria Mendonça (PSDB) determinando que instituições públicas e privadas de ensino, no âmbito do Estado de Sergipe, emitam diplomas em braile – escrita tátil utilizada por pessoas com deficiência visual ou com baixa visão – sem cobrança adicional. “A inclusão, também, depende da linguagem”, argumentou a parlamentar, acrescentando que “a deficiência é uma questão social e por isso deve ser papel de todos buscar meios para atenuar os obstáculos encontrados diariamente por essas pessoas”.

Maria Mendonça II

Pela proposta, as escolas devem entregar uma via do diploma confeccionado em braile para os alunos portadores de deficiência visual, quando da conclusão dos ensinos fundamental, médio, superior e pós-graduação. O documento deve seguir o prazo de expedição e registro do diploma regular e conter os mesmos dados obrigatórios previstos na legislação aplicável. “As pessoas já diplomadas poderão fazer esse requerimento nas instituições, com as devidas adaptações, de forma gratuita”, completou.

Maria do Carmo I

“Quando se trata de questões de gênero, a realidade de Sergipe em relação à mulher, está muito aquém da ideal. Aliás, eu diria que é drástica”. É o que pensa a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) ao analisar as informações contidas na segunda edição do estatístico de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil, com dados para Sergipe realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o estudo, mulheres com 14 anos ou mais dedicam pouco mais de 22 horas semanais ao cuidado de pessoas e afazeres domésticos.

Maria do Carmo II

No mesmo período, a dedicação dos homens é de 10h1. Essa diferença é a segunda maior do país. O mesmo parâmetro serve, também, para mulheres que estão ocupadas. Os números mostram que em 2019, a taxa de desocupação geral em Sergipe era de 12,3% para os homens e 19,2% para as mulheres, sendo a terceira maior do país e a segunda maior no Nordeste. “Esse é apenas um viés que revela quão gritante é a desigualdade histórica entre homens e mulheres”, disse.

Trabalho aumenta

Para a senadora, a diferença de gênero, também, foi trazida à luz nesse processo pandêmico vivido pelo Brasil por conta da Covid-19. Ela contou que antes, as mulheres que tinham dupla ou tripla jornadas de trabalho, nem sempre contando com a ajuda de terceiros, tiveram que ficar home office, muitas vezes sem as devidas condições. “Neste trabalho em casa, naturalmente, o volume de serviços aumenta, pois elas estão no ambiente familiar entre filhos, esposos e muitos afazeres domésticos”, disse Maria.

Violência doméstica

Na outra ponta, falou a senadora, estão as desempregadas que são obrigadas a se exporem, às vezes, usando transporte público, sem qualquer distanciamento, em busca de emprego ou de algo que lhe garanta a sobrevivência “Acrescente-se a isso, a violência doméstica à qual ficaram muito mais exposta, uma vez que precisam ficar mais tempo dividindo o mesmo ambiente com agressores e abusadores”, finalizou a democrata.

Justa homenagem!

Nesta terça-feira (9), a Câmara de Vereadores de São Cristóvão irá homenagear o saudoso “JOVINO PINTO”, dando o nome dele para um importante local onde o mesmo viveu os últimos dias de sua vida na histórica cidade. A sessão da Câmara se inicia às 19 horas e pode ser acompanhada, ao vivo, pelo instagram da Câmara Municipal. A indicação da homenagem é do vereador Thiago Corrêa.

