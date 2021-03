HELENO PEDE AO MINISTRO DA EDUCAÇÃO FINALIZAR IFS EM GLÓRIA E POÇO REDONDO









09/03/21 - 16:24:33

Nesta terça-feira, 9, o ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) esteve em Brasília e se reuniu com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na pauta, reivindicações relacionadas ao Instituto Federal de Sergipe (IFS), em especial ao funcionamento dos campi Glória e Poço Redondo.

“Busquei esse diálogo com o ministro para garantir que tanto o Campus Glória, que hoje funciona de forma improvisada por falta de equipamentos, quanto o Campus Poço Redondo, que segue em construção, estejam aptos para recepcionar adequadamente os estudantes e ofertar um ensino dentro do padrão de qualidade dos institutos federais”, afirmou Heleno, que é ex-aluno da antiga Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão.

De acordo com ele, Milton Ribeiro foi bastante solícito durante o encontro e demonstrou interesse em visitar os campi. “De imediato, o ministro convocou a equipe técnica para reunião e pediu que tomassem providências em relação ao IFS Glória e Poço Redondo. Ele foi atencioso com nosso pleito, principalmente ao saber que as instituições estão localizadas no semiárido. O ministro também assegurou que os técnicos darão uma resposta e falou sobre a possibilidade de, no futuro, visitar os campi. Tivemos uma conversa boa para os sergipanos e para o desenvolvimento do nosso estado”, enfatizou.

Acompanharam a reunião o deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, e o ex-deputado federal Jony Marcos, presidente estadual do Republicanos.

Fonte e foto assessoria