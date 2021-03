Hemose realiza cadastro para doador de medula óssea na escola Grau Técnico









09/03/21

Nesta quarta-feira, 10, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) em parceria com a Escola Grau Técnico, realizam uma coleta externa para o cadastro de medula óssea, no horário das 8h às 16h. A ação tem como finalidade, promover a divulgação para adesão ao cadastro junto aos funcionários e alunos, além da comunidade aracajuana.

Para fazer o cadastro é preciso ter entre 18 a 55 anos de idade, estar bem de saúde e não possuir diagnóstico de doenças infecciosas. A pessoa interessada em ser um doador de medula óssea, preenche um formulário com seus dados pessoais, em seguida tem uma amostra de 5 ml de sangue coletada. Posteriormente essa amostra é encaminhada para o exame de Histocompatibilidade (HLA). Os testes determinam as características genéticas que são necessárias para verificar a compatibilidade entre o doador e o paciente (receptor).

Os dados do candidato e resultado do teste de HLA serão incluídos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Essas informações são cruzadas diariamente com os dados de pacientes cadastrados no Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea (Rereme) que aguardam por uma doação de medula. Todo o processamento do serviço é gerenciado pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca).

A gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas explica que as chances de cura do paciente que espera por um doador compatível para realizar o transplante de medula óssea podem aumentar, com ampliação do número de pessoas inscritas junto ao cadastro nacional.

“Quando um paciente é diagnosticado com algum tipo de leucemia que necessita de transplante, o primeiro passo é buscar um doador entre a família. Quando não há compatibilidade entre familiares, o médico que acompanha o paciente recorre ao banco de dados do Redome para buscar um doador compatível”, detalha a assistente social ao avisar que o cadastro de medula óssea é único, ou seja, a pessoa faz adesão apenas uma vez e tem os dados armazenados no Registro Nacional. Mais informações sobre o cadastro através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

