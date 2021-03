Iran protocola projeto para vacinação dos trabalhadores em Educação









09/03/21 - 14:01:53

O professor e deputado Iran Barbosa, do PT, durante a Sessão Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na manhã desta terça-feira, 9, registrou a vigília que professores e professoras da rede pública fizeram na Praça Fausto Cardoso, em frente ao prédio do parlamento estadual, em defesa da inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras da Educação como grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19.

De acordo com Iran, a realização da vigília aconteceu na segunda-feira, 9, oportunidade na qual o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) distribuiu nos gabinetes dos deputados estaduais uma proposta de lei para a vacinação prioritária dos trabalhadores e trabalhadoras da Educação.

“A vigília fez parte do calendário de atividades de luta do Dia Internacional da Mulher e de Luta Nacional por Vacina Já para Todas e Todos”, disse.

“Aproveito para informar que a proposta de lei, contida no ofício distribuído para todos os deputados, já foi protocolada por mim para que esta Casa possa debater o assunto e garantir a vacinação para os trabalhadores em Educação, antes de qualquer retorno presencial das atividades escolares”, informou Iran Barbosa, requerendo, novamente, que na ida do secretário de Educação à Alese, marcada para a próxima quinta-feira (11), ele possa explicar as medidas que estão sendo tomadas para que o retorno às aulas presenciais possa se dar de forma segura; o planejamento do governo para garantir a imunização da comunidade escolar antes do retorno das aulas presenciais; e as medidas que estão sendo adotadas pela SEDUC para a preparação estrutural das escolas para o momento seguro do retorno.

Por Valesca Montalvão