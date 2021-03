Laranjeiras: Prefeitura analisa mais uma proposta para pagamento de servidores









09/03/21 - 07:33:30

Representantes da Prefeitura de Laranjeiras realizaram ontem, 08, mais uma reunião para tratar de uma linha de financiamento com o objetivo de quitar os salários de dezembro e do 13º de 2020, dívida deixada pelo ex-prefeito Paulão. Desta vez, a reunião foi com os representantes da CAIXA. Também já foram discutidas as possibilidades de empréstimos com o Banese e Banco do Brasil.

Para o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca), em um momento que a Prefeitura de Laranjeiras atravessa a maior crise financeira da história, “é preciso ter cautela e responsabilidade para definir a melhor proposta, que esteja dentro da capacidade de pagamento do município, sem comprometer os serviços essenciais”.

De acordo com ele, estão sendo analisadas todas as propostas para uma melhor solução para equilibrar as contas e pagar aos trabalhadores. “Não faço da política um meio de carona ou da busca dos holofotes. Pelo contrário, como gestor tenho responsabilidade”, disse Juca.

O prefeito também frisou que este atraso de pagamento já está bem próximo de se resolver. “Vamos vencer novamente essa batalha. Já paguei salário atrasado da gestão de Ione Sobral quando assumi a Prefeitura em janeiro de 2013. E não será dessa vez que deixaremos os servidores na mão, e em breve sentaremos com o Sindicato para apresentar uma proposta concreta para o pagamento desse débito”, garantiu Juca.

ASCOM PML.