Luan projeta “páreo-duro” diante do 4 de julho, mas crê em classificação do Confiança









09/03/21 - 06:36:49

Zagueiro do Dragão prevê partida complicada contra equipe piauiense, nesta quarta, em jogo que define vaga na próxima fase do torneio nacional.

Único embate que reúne dois participantes da atual Copa do Nordeste, Confiança e 4 de Julho-PI se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2021.

Ciente da dificuldade em enfrentar um adversário que também disputa a forte competição regional, o zagueiro Luan Bueno projeta um duelo complicado, mas aposta na dedicação e entrega do elenco azulino para conquistar a classificação.

“Vai ser um grande jogo, um verdadeiro páreo-duro. O adversário tem muita qualidade e vem demonstrando isso na Copa do Nordeste, mas nós também temos nosso valor. Confio plenamente em nossa equipe, em nosso potencial, e sei que todos vão se doar ao máximo dentro de campo para sairmos classificados. Todos estão focados no único objetivo que é seguir na competição”, afirma o defensor.

Conforme prevê o regulamento da Copa do Brasil, todas as disputas desta fase inicial são realizadas em partida única, onde em caso de empate, a equipe visitante avança para a fase seguinte do torneio.

Mesmo com o cenário favorável para o Dragão, já que o clube piauiense é o mandante do confronto, Luan acredita em muito equilíbrio e pede atenção redobrada ao time sergipano por se tratar de um encontro decisivo.

“Como a definição é em jogo único, creio que será uma partida equilibrada, aberta e com muitas possibilidades, já que eles precisam da vitória para se classificar. Esse tipo de disputa requer foco total e muita aplicação tática. Temos que jogar com inteligência, impor nosso ritmo dentro de campo, comandar as ações e atuar sem margem para erros”, analisa o zagueiro.

Foto assessoria

Fonte Leader Press Comunicação