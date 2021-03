LUCIANO PIMENTEL DEFENDE SUBSTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DA PETROBRAS









09/03/21 - 14:13:27

A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis. Esse é o sexto aumento registrado em 2021 e, desde o início do ano, a gasolina já encareceu 54,3%. Em pronunciamento realizado nesta terça-feira, 9, durante sessão mista da Alese, o deputado estadual Luciano Pimentel voltou a criticar a política de desinvestimento adotada pela empresa e defendeu a substituição do presidente da estatal, Roberto Castello Branco.

De acordo com o parlamentar, a Petrobras é uma empresa de capital aberto com participação acionária da iniciativa privada, mas que por ser controlada pelo governo federal tem a obrigação de buscar atender aos anseios da sociedade.

“A Petrobras aumentou o preço da gasolina em 8,8% e do diesel em 5,5%. Isso significa que durante esse ano a empresa já aumentou em 54,3% o preço da gasolina e em 41,5% o valor do diesel. Ou seja, a Petrobras apresentou um superávit de 60 bilhões de reais nos últimos três meses. Portanto, não há condições de defender uma empresa, enquanto estatal, que não tenha responsabilidade social. Se for para ser assim, é melhor que haja uma abertura do mercado para que todos os interessados possam explorar e refinar o petróleo”, afirmou Luciano Pimentel.

Segundo o deputado, os sucessivos reajustes e a falta de comprometimento com o povo brasileiro tornam necessária uma mudança na presidência da empresa. “O que a Petrobras tem feito no Brasil hoje? Sucateado as próprias refinarias, colocando a maioria à venda. O que ela tem feito em Sergipe? Causado grandes prejuízos, fechando postos de trabalho e deixando de investir no estado. Hoje a Petrobras está exportando petróleo e comprando gasolina. Está diminuindo empregos em nosso país e nos tornando dependentes do mercado internacional. Isso é um absurdo”, disse, complementando.

“Vejo a substituição do presidente como uma medida acertada do governo federal. Concordo inteiramente com a saída dele por se tratar de uma pessoa que está administrando a Petrobras sem demonstrar nenhum compromisso com o povo brasileiro e com o estado de Sergipe, levando ao caos o transporte nacional. Que ele vá cuidar dos negócios dele, mas deixe a Petrobras. Uma empresa que sempre foi tão valorizada pelos brasileiros e que não pode continuar praticando essa política nefasta que vai contra os interesses do nosso país”, frisou Luciano Pimentel.

Assessoria Parlamentar

Foto: Alese