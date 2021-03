POLICIAL DE FOLGA DETÉM ASSALTANTE NO BAIRRO SANTO ANTONIO EM ARACAJU









09/03/21 - 15:57:25

Tiros e muita correria foram registrados no final da manhã desta terça-feira (09) no bairro Santo Antônio em Aracaju e as informações são de que dois elementos armados com uma escopeta estariam praticando assaltos.

A Polícia Militar foi acionada e equipes do GETAM deram apoio a ocorrência que terminou com um assaltante ferido. Um militar de folga conseguiu deter um dos indivíduos.

Ele foi socorrido pelo SAMU com escolta policial. Já o seu comparsa está foragido.

Com informações do radialista Jailton Santana, na Rio FM