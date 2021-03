Prefeitura adquire duas câmaras frias para melhor conservação de vacinas









09/03/21 - 15:19:07

Para manter a qualidade das vacinas fornecidas à população pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju investiu na aquisição de duas câmaras frias que armazenarão, cada uma, até 74 metros cúbicos de volume, em uma temperatura de 2°C a 8°C. O investimento é fundamental para a melhor conservação e garantia da eficácia dos imunobiológicos (vacinas).

O processo utilizado para manter e distribuir vacinas dentro de temperaturas adequadas é chamado de Rede de Frio, cujo objetivo principal é garantir a qualidade aos imunobiológicos armazenados para que preservem sua característica inicial, a imunização.

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunizações da SMS, Ana Paula Machado, a aquisição das câmaras frias têm o propósito de gerenciar riscos e aprimorar a Rede de Frio.

“O uso de câmaras frias minimiza a perda de vacinas por situações adversas, como a interrupção de energia elétrica, e garantem a conservação adequada até o momento em que a vacina é administrada, promovendo o controle e eliminação de doenças”, explica.

Segundo a coordenadora de Infraestrutura da SMS, engenheira Carla Christine Santos, as câmaras frias foram adquiridas para receber as vacinas contra covid-19. “Os equipamentos possuem tecnologia capaz de garantir segurança em situações de oscilações da rede, blecautes e outros eventos. A Previsão é que até o fim deste mês, as duas câmaras frias estejam prontas para serem utilizadas pela Rede de Frio”, enfatiza.