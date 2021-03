CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO IMPLANTA FISCALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS









09/03/21 - 10:35:08

O Prefeito Weldo Mariano tomou a decisão de criar o Comitê de Gestão de Enfrentamento do COVID-19, cuja ideia é a de executar as ações no enfrentamento do novo coronavírus a nível municipal, bem como avaliar a evolução da pandemia e deliberar, junto ao Comitê de Gestão, sobre a retomada ou suspensão das atividades econômicas. Com a criação do Comitê, diversas ações estão foram implementadas reforçando às que já estavam ocorrendo desde o início da nova administração.

A Prefeitura de Canindé de São Francisco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, voltou a reinstalar as Barreiras Sanitárias nas principais entradas da cidade. A ação trabalha de forma educativa, fiscalizadora e preventiva no enfrentamento e combate ao Covid-19 sendo observado o uso de aparelho para aferição de temperatura e uso de máscara. A SMTT participa da ação prestando suporte no local e fiscalizando o trânsito.

Desde o último sábado, 06/05, a Secretaria Municipal de Saúde instalou as Barreiras Sanitárias para monitorar o fluxo de entrada e saída de pessoas na cidade. Essa medida visa intensificar o monitoramento de pessoas que possam estar sintomáticos ou já contaminados com o vírus que não tem poupado vítimas em todo mundo.

A administração municipal, representada pela Secretaria Municipal de Saúde, tem trabalhado intensivamente em Canindé de São Francisco desenvolvendo diversas campanhas e executando serviços para o não alastramento da Covid-19. Ação do tipo dedetização em pontos do comércio, calçadas, bancos de praças, corrimãos, espaço da Feira Livre, órgãos públicos, vacinação de profissionais e idosos, decretos do toque de recolher, a atual instalação das barreiras e outras ações continuam acontecendo em todo Município.

Por Adeval Marques