PROFESSOR BITTENCOURT É O NOVO LÍDER DE EDVALDO NA CÂMARA DE VEREADORES









09/03/21 - 05:12:21

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) é o novo líder do prefeito Edvaldo Nogueira na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O nome do parlamentar foi oficializado na tarde desta segunda-feira, 08, em uma reunião na sede da prefeitura de Aracaju.

Bittencourt está em seu segundo mandato como vereador e já ocupou a liderança do prefeito por um ano e meio, abrindo mão no ano de 2018, em virtude da candidatura para deputado estadual.

“É uma honra poder cumprir essa tarefa que executei em parte do mandato anterior. É uma responsabilidade muito grande de ser, naquela Casa Legislativa, o responsável pela interlocução do legislativo com o executivo e também fazer essa interlocução dos movimentos sociais. Fico muito feliz em compartilhar essa tarefa com o amigo e vereador, Fábio Meireles. Faremos um excelente trabalho”, pontuou.

O parlamentar reforçou a alegria em assumir a liderança mais uma vez e agradeceu ao prefeito pela confiança depositada. “É uma alegria porque sei que estou cumprindo esse papel em um governo que tem uma responsabilidade social muito grande, que tem uma seriedade e um compromisso ético com as coisas da cidade de Aracaju, e que tem demonstrado isso muito objetivamente nas ações práticas que vem desempenhando ao longo desses anos. Agradeço ao prefeito pela confiança depositada e espero realizar isso com o máximo de seriedade e responsabilidade em favor dos interesses do povo de Aracaju”, explicou o vereador.

Para o cargo de vice-líder, ficou definido o nome de Fábio Meireles (PSC).

Por David Rodrigues, Assessoria de Comunicação

Foto: Ascom Prefeito