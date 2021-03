Quase centenário, Cristo Redentor pode se tornar patrimônio cultural e histórico de São Cristóvão









09/03/21 - 09:00:11

Perto de completar 100 anos de existência, o Cristo Redentor de São Cristóvão pode se tornar patrimônio cultural e histórico do município. A iniciativa é do vereador Neto Batalha, que providenciou nesta segunda-feira, 8, os trâmites legais para valorizar um dos monumentos mais belos da cidade histórica. Neto esteve no gabinete do deputado estadual João Marcelo e entregou em mãos um ofício para que seja apresentada a indicação em plenário, e que em breve o projeto se torne lei e beneficie o turismo na cidade.

Inaugurado em 1926, o Cristo Redentor de São Cristóvão é considerado o mais antigo entre os monumentos com a imagem de Cristo em todo o país. A última reforma aconteceu em 2013, ou seja, quase 10 anos atrás.

“A ação natural do tempo desgastou a imagem tão representativa para os moradores de São Cristóvão, e por isso não pode ficar tanto tempo sem uma reforma ou revitalização necessária”, acrescentou o vereador.

A iniciativa de Neto Batalha prevê que o Governo do Estado preserve e conserve um patrimônio tão importante para o turismo da quarta cidade mais antiga do Brasil. “Se é turismo para São Cristóvão é turismo para Sergipe. Por isso, tomei a liberdade de levar um ofício à Assembléia Legislativa e esperar que os parlamentares daquela casa declarem como patrimônio cultural e histórico o nosso Cristo Redentor”, pontuou.

Ainda de acordo com Neto, a imagem do Cristo está desgastada e o local é frequentado por usuários de drogas e para a prática de atos sexuais.

Por sua vez o deputado estadual, João Marcelo, elogiou a demanda trazida pelo vereador de São Cristóvão e afirmou que em breve fará uma

indicação no plenário da Assembléia Legislativa. “A preocupação de Neto é importante, portanto, vamos dar prosseguimento a esta bela iniciativa”, assegurou.

São Cristóvão tem 431 anos de existência e é considerada a quarta cidade mais antiga do Brasil. O vereador lembra que

a praça São Francisco é uma das belezas reconhecidas como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). “Agora podemos fazer algo parecido com o Cristo Redentor e com isso aumentar o turismo, gerando emprego e renda para quem lida com este segmento na cidade”, explicou.

Fonte e foto assessoria