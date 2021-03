SECRETÁRIO DA FAZENDA IRÁ PRESTAR CONTAS AOS DEPUTADOS NA ALESE









09/03/21 - 13:33:31

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, recebeu na manhã desta terça-feira, 9, a visita do secretário de Estado da Fazenda, Marco Antonio Queiroz. Eles falaram sobre a continuidade da parceria entre a Sefaz e a Alese e agendaram para o próximo dia 16 de março, a apresentação dos resultados do quadrimestre 2020, a chamada prestação de contas.

“O secretário Marco Queiroz é sempre muito bem-vindo; foi uma visita de cortesia e marcamos uma data para a apresentação dos números do quadrimestre, como prevê a legislação. Em virtude da pandemia da Covid-19, a participação dos deputados na prestação de contas será online. Apenas eu estarei de forma presencial”, observa o presidente Luciano Bispo.

De acordo com o secretário, na primeira visita de cortesia de 2021 à Assembleia Legislativa, solicitou a continuidade da parceria em prol do desenvolvimento de Sergipe. “Além disso, definimos uma data para que a Secretaria da Fazenda possa apresentar o resultado quadrimestral do ano passado em exigência à Lei de Responsabilidade Fiscal para o estado de Sergipe”, destaca.

IPVA com desconto

“Março é o mês definitivo para que o proprietário ou a proprietária de veículos de Sergipe possa pagar seu IPVA com 10% de desconto. O IPVA é um imposto em que 50% do valor arrecadado pelo Governo do Estado, vai para o município onde está registrado o veículo”, explica.

Marco Queiroz informou também que ano passado foram arrecadados cerca de 250 milhões de reais. “Desse valor, 125 milhões foram distribuídos com cada um dos 75 municípios do estado de Sergipe; então é um imposto com alto poder de impacto sobre as receitas municipais”, reitera.

Fotos: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza