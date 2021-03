Sergipe tem o preço médio da gasolina de R$ 5,155 e do etanol R$ 3,792 para consumidores









09/03/21 - 12:35:54

De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o preço médio da gasolina avançou 5,77% na Região Nordeste, e o combustível foi comercializado a R$ 5,153 o litro em fevereiro, na comparação com janeiro. Trata-se do preço mais alto do País entre as regiões. No recorte por Estados, apenas a Paraíba registrou preço médio abaixo da faixa de R$ 5,00.

Já o etanol confirmou o maior aumento no Nordeste em fevereiro, na comparação com as demais regiões. Na primeira quinzena do mês, o preço médio do combustível já avançava acima do restante do País. A alta de 3,88% no comparativo mensal fez o etanol ser comercializado a R$ 3,934 o litro.

“Embora os preços da gasolina estejam acima de R$ 5,00 em quase todos os Estados, o combustível se apresenta vantajoso em relação ao etanol, considerando a margem de vantagem 70/30. Sergipe é a única exceção, onde o preço médio da gasolina é de R$ 5,155 e do etanol, que compensa mais para os consumidores, R$ 3,792”, pontua Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O valor médio mais alto da gasolina foi registrado em Alagoas, onde o combustível foi comercializado a R$ 5,278 nos postos. No Estado, o diesel, a R$ 4,212, e o diesel S-10, a R$ 4,256, também apresentaram os preços mais caros da Região. Já o litro médio mais caro do etanol foi encontrado no Rio Grande do Norte, a R$ 4,050, e do gás natural veicular (GNV), no Ceará, a R$ 3,721.

Os combustíveis mais baratos em fevereiro foram registrados em Pernambuco e na Paraíba. Nos postos paraibanos, tanto a gasolina, a R$ 4,986, quanto o etanol, a R$ 3,735, apresentaram os menores preços. O diesel e o diesel S-10 mais baratos foram encontrados nos postos pernambucanos, a R$ 3,929 e R$ 3,952, respectivamente, bem como o GNV, a R$ 2,991.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.

Sobre a Ticket Log

A Ticket Log integra a divisão de Frota e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, juntamente com Repom e Edenred Soluções Pré-Pagas, com o propósito de valorizar o tempo das pessoas para que possam aproveitar mais e melhor a vida. A marca, que atua no mercado urbano, conecta pessoas e empresas a uma mobilidade inteligente por meio de soluções inovadoras que otimizam processos e apoiam no controle da gestão de deslocamento para organizações de todos os tipos e tamanhos.

