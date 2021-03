SERGIPE VAI RECEBER AS CARAVANAS EAD 2021 NO 1º SEMESTRE DESTE ANO









09/03/21 - 12:11:01

Professores da Rede Estadual de Ensino de Sergipe e profissionais e gestores das áreas da Educação, Esportes e Cultura dos municípios sergipanos de Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvao vão participar este ano de duas formações em ambiente virtual: Pedagogia do Esporte Educacional e Viva com Arte, metodologias desenvolvidas e aplicadas pelo IEE e pelo MPUMALANGA nas CARAVANAS. www.caravanaesporteartes.com.br

A partir do dia 15 de março, cerca de 1.400 profissionais inscritos para os cursos do primeiro semestre terão acesso, gratuito, à plataforma online dos projetos Caravana do Esporte e Caravana das Artes, para até 120 horas de estudos com conteúdos em conexão com a BNCC- Base Nacional Comum Curricular e com as princípios de garantia de direitos ao esporte e à arte presentes no Selo UNICEF. Com abordagens teórica e prática e módulos interativos, os participantes serão acompanhados pelos professores especialistas dos Institutos em fóruns periódicos online ao vivo. O objetivo é auxiliar na ampliação do trabalho pedagógico com as linguagens artísticas e com o esporte educacional nas escolas e nas comunidades. As metodologias propõem novos olhares sobre o movimento pelo esporte e pelas artes, para ajudar os professores a criar jogos e brincadeiras, em situações de ensino à distância ou presencial.

As CARAVANAS EAD são realizadas pelo Instituto Mpumalanga e pelo Instituto Esporte & Educação, em parceria com o UNICEF, a DISNEY e os canais ESPN e mostram o importante papel do esporte e das artes para o acolhimento das crianças e para devolver a elas, neste momento de isolamento social, o movimento por meio de jogos e brincadeiras artísticas. Em 2020, as CARAVANAS EAD atenderam à distância professores de redes públicas de ensino de Boa Vista-RR, São José dos Campos-SP, Itabaianinha-SE, Itaberaba-BA e Lajes-RN, municípios que estavam no calendário presencial dos projetos, suspenso temporariamente em virtude da pandemia.

Este ano, com apoio do Governo de Sergipe, oito municípios sergipanos e as escolas estaduais serão mobilizados, em rede, para que seus profissionais tenham acesso ao longo de todo o ano à formação à distância das Caravanas. Apesar das dificuldades causadas pela pandemia, eles estarão conectados à plataforma de estudos para ampliar as possibilidades de acolhimento dos alunos às escolas com regras de distanciamento. “A arte e esporte nunca foram tão imprescindíveis para o acolhimento das crianças quanto neste momento de distanciamento físico e social, seja em escolas que terão retorno gradual de atividades presenciais ou mesmo em casa, com as famílias, porque o movimento tem uma conexão direta com a sensibilidade das crianças”, afirma Alexandre Arena, coordenador pedagógico do Instituto Esporte & Educação e gestor da plataforma EAD das Caravanas. “Quando a criança brinca, joga, faz esporte, canta e dança, por exemplo, ela tem garantido o direito de ser criança, de explorar ambientes, de extravasar energia, de se soltar, de se sentir plena e isso contribui muito para reduzir o impacto do isolamento”, completa Arena, que cita atividades práticas que serão estudadas nos cursos do Viva com Arte e do Esporte Educacional que podem ser organizadas para serem aplicadas respeitando o distanciamento físico e social nas escolas ou em casa.

Em reunião com prefeitos e secretários de oito municípios sergipanos que aderiram às Caravanas online para 2021, a vice-governadora Eliane Aquino afirmou que “as perdas financeiras trazidas pela pandemia afetaram, e continuam afetando, justamente aqueles que mais precisam. Vivemos uma crise econômica, política e sanitária que, possivelmente, trará graves danos ao desenvolvimento das crianças e adolescentes se não agirmos para reverter esse quadro. É absolutamente necessário que os professores estejam engajados nas formações da Caravana, porque elas vão contribuir para o desenvolvimento das nossas meninas e meninos”. Segundo Eliane Aquino, a expectativa é extremamente positiva, ” porque estamos em momento pandêmico, que superdimensiona a necessidade do acolhimento, da presença e da troca, e pela relação de Sergipe com a Caravana do Esporte e das Artes, em edições intermediadas por Marcelo Déda que acabaram deixando uma memória afetiva muito grande para o público que passou por ela”, completou a vice-governadora.

Ana Moser, presidente do Instituto do Esporte & Educação, considerou de grande importância a adesão em rede dos municípios sergipanos. “Sergipe sempre nos recebe de uma forma muito engajada e isso nos dá bastante entusiasmo para realizar a Caravana no Estado. Tenho certeza que será um processo muito rico para todos. A organização dos conteúdos e estratégias utilizadas nas formações em uma plataforma digital permite que o projeto continue e isso tem um impacto direto sobre as possibilidades de qualificação da prática pedagógica”, destacou.

Os Institutos Esporte & Educação e Mpumalanga vão entregar o Selo Caravana do Esporte e Caravana das Artes aos municípios e Estados participantes que obtiverem 80% de conclusão dos cursos online pelos profissionais inscritos, qualificados a atuar com as metodologias Esporte Educacional e Viva com Arte, cujos princípios fazem parte das diretrizes do Selo Unicef.

Já foi definido o calendário das “lives” de abertura oficial das formações com todos os municípios do primeiro semestre: dias 10, 11 e 12 de março.

Todas as cerimônias serão transmitidas ao vivo, online, pelo facebook do Instituto Mpumalanga e do Instituto Esporte & Educação.

A Caravana das Artes conta com patrocínio das empresas EDP, REDE, OTIS, COGNA E GTM, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo/ Governo Federal.

O projeto Caravana do Esporte conta com patrocínio das empresas Itaú, Rede, Mastercard, EDP Renováveis, UNOPAR e Anhanguera, via Lei de Incentivo ao Esporte/Governo Federal.

Por Izabella Portella