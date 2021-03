VOLUME DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SERGIPE RECUOU NO MÊS DE JANEIRO









09/03/21 - 16:06:13

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, revelou que, em janeiro deste ano, o setor de serviços em Sergipe apresentou recuo de 0,6% no volume de serviços prestados, em relação ao último mês de dezembro, na série com ajuste sazonal (método utilizado para uniformizar os períodos de comparação). Na comparação com janeiro do ano passado, o volume de serviços assinalou redução de 10,6%.

A Pesquisa Mensal de Serviços – PMS tem como objetivo produzir indicadores que permitam o acompanhamento da evolução conjuntural do setor de serviços empresariais não-financeiros e de seus principais segmentos.

Receita nominal em janeiro/2021

A receita nominal dos serviços, no mês analisado, registrou redução de 2,2% em relação ao mês anterior, dezembro último, na série ajustada. No comparativo com janeiro do ano passado, a queda foi de 9,6%.

NIE/FIES