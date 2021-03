Aluna sergipana vence competição mundial de Xadrez









10/03/21 - 11:36:18

A estudante sergipana, Juliana Figueira, do Colégio Master, conquistou o primeiro lugar no Worldwide Junior Chess Festival, na categoria U11w (sub-11 feminino). Juliana venceu os torneios Leste, Centro e Oeste da competição, que contou com 70 jogadores de 15 países diferentes.

A jovem pratica o esporte há cerca de quatro anos e já possui diversos outros títulos em competições nacionais e internacionais, além de ser Mestre Nacional, campeã brasileira de Xadrez Escolar e campeã sergipana feminina!

Da assessoria

Foto: Divulgação