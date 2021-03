ASPRA/SE OFICIA COMANDANTE DA PMSE SOBRE CONDIÇÕES PRECÁRIAS DA SEDE 5º BPM









10/03/21 - 13:44:24

A ASPRA/SE (Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) oficiou o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, no dia 11 de fevereiro do corrente ano, acerca das condições estruturais precárias da sede do 5º Batalhão, sediada em Socorro, informando os mais diversos problemas encontrados, inclusive com fotos, que foram encaminhadas por e-mail.

O Coronel Marcony, em resposta ao ofício encaminhado, relatou que está aguardando a conclusão do levantamento dos recursos oriundos de emenda parlamentar estadual, e dentro em breve informará mais detalhes do que será feito na citada unidade militar, no que concerne a estrutura física.

A ASPRA/SE estará acompanhando a situação, com o objetivo de que a tropa possa ter condições dignas de trabalho.

Matéria do blog Espaço Militar