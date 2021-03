Assembleia em clima eleitoral









10/03/21 - 08:21:11

Por Adiberto de Souza

Embora os deputados estaduais neguem, tudo faz acreditar que alguns deles já discutem, à boca miúda, sobre a formação de chapas para o caso de o Supremo Tribunal Federal acatar uma ação contra a reeleição da atual Mesa Diretora do Legislativo. O site Nenotícias divulgou, inclusive, uma possível chapa incluindo o atual presidente Luciano Bispo (MDB) como 1º secretário. Além do emedebista, participariam do entendimento urdido nos bastidores, os deputados Jeferson Andrade (PSD) como presidente, Vanderbal Marinho (PSC) vice, Maísa Mitidieri (PSD) 2ª secretária, Francisco Gualberto (PT) 3º secretário, e João Marcelo (PTC) 4º secretário. No último final de semana, a antenada jornalista Thaís Bezerra publicou no Jornal da Cidade ter sido informada “que já tem deputado estadual fazendo campanha na surdina para tentar substituir o presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB)”. Portanto, mesmo os parlamentares negando a “costura” de uma chapa para o caso de o Supremo cassar a atual Mesa Diretora, existe algo diferente no ar do nosso Parlamento. E, como diz o ditado popular: “onde há fumaça há fogo”. Misericórdia!

Braço na seringa

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) saiu de casa para colocar o braço na seringa. Após ter sido vacinado contra o coronavírus, JB postou nas redes sociais: “Hoje, vacinado contra a Covid-19. Um hino à vida. Desejo que todos os sergipanos sejam vacinados com urgência. A vacinação em massa é um ato de amor, é um hino à vida e seguindo Jesus. Que todos tenham vida em abundância. Dia de muita alegria. Vacinado e Lula livre”. Aff Maria!

Problemas futuros

A criação de seis novos bairros em Aracaju pode gerar alguns problemas aos seus moradores. O vereador Breno Garibalde (DEM) alerta para o risco de a urbanização da área aumentar o custo de vida, causando a expulsão de parte da população tradicional. O parlamentar também se preocupa com a questão ambiental: “A Zona de Expansão é um local de rios, lagoas, dunas, com uma natureza bem rica. Portanto, a sua urbanização precisa ser feita de forma que preserve o meio ambiente local”, ensina Breno, que é mestre em urbanismo. Os novos bairros da capital são Matapuã, Areia Branca, Robalo, São José dos Náufragos, Gameleira e Mosqueiro. Vixe!

Pregando unidade

O governador Belivaldo Chagas (PSD) voltou a pedir a colaboração de todos os sergipanos para conter a disseminação da covid-19. “Faça a sua parte, obedecendo aos protocolos sanitários e medidas restritivas para que possamos superar este momento”, apelou. Segundo Belivaldo, mesmo com a dificuldade para contratar profissionais de saúde intensivistas, especializados em UTI, o governo não tem medido esforços para ampliar a capacidade de atendimento às vítimas da pandemia. Oremos!

Senador melhora

Infectado pela covid-19, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) se recupera bem no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Uma curta nota de sua assessoria informa que o quadro de saúde do parlamentar apresentou melhora significativa. Vieira foi internado às pressas no hospital paulista na última segunda-feira, após seu quadro de saúde ter se agravado. Ao ser examinado no Sírio Libanês, os médicos não constataram a necessidade de UTI, sendo mantida a internação do senador em quarto, com suporte de oxigênio. Ah, bom!

Lula presidente

Dependendo do deputado federal João Daniel (PT), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o próximo presidente do Brasil. Segundo o parlamentar, o “Barba” é fundamental para o futuro do país. “Ele representa a soberania nacional, a possibilidade real de nós termos uma sociedade justa, igualitária, fraterna, onde o povo volte a ter comida, programas sociais, educação, saúde e um programa de desenvolvimento nacional”, discursa o petista. Resta saber o que pensam os demais partidos ditos de esquerda sobre uma possível candidatura do ex-presidente. Marminino!

Pela educação

De olho nas eleições de 2022, os pastores Heleno Silva e Jony Marcos – ambos do Republicanos – não se cansam de gerar fatos que lhes garanta espaços na mídia da terrinha. Ontem, os dois reverendos deram com os costados no gabinete do ministro da Educação, o também pastor Milton Ribeiro. Pediram ao irmão de credo investimentos para o Instituto Federal de Sergipe. Também reivindicaram ações do MEC em favor do campus da Universidade Federal de Sergipe localizado no semiárido. No comunicado à imprensa, os ex-deputados federais Heleno e Jony não informaram sobre qual teria sido a reposta do ministro às suas demandas para a educação. Crendeuspai!

Agora vai

A Câmara de Aracaju deve votar, hoje, o Projeto de Lei autorizando a Prefeitura participar do consórcio nacional para a compra de vacinas contra a covid-19. A proposta também permite a aquisição de remédios, insumos e equipamentos visando combater a pandemia. O consórcio público é uma iniciativa da Frente Nacional dos Prefeitos e conta com a participação de 1.703 cidades. Juntas, elas representam uma população de 125 milhões de pessoas, cerca de 60% dos habitantes do Brasil. Rezemos pelo sucesso da iniciativa!

Socorro americano

Os governadores do Nordeste vão pedir ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a liberação de 10 milhões de doses de vacinas que estão estocadas nos EUA. Segundo a jornalista Mônica Bergamo publicou na Folha de S. Paulo, os governadores foram informados que um lote de 10 milhões de vacinas de Oxford/AstraZeneca está estocado nos Estados Unidos, ainda sem data para ser usado, porque os profissionais de saúde de lá não foram treinados para aplicar especificamente o imunizante de Oxford. Rapaz, será?

Doação de rosca

É visível a dificuldade do deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) em identificar uma instituição filantrópica que mereça o dinheiro equivalente a três dias do salário dele. A promessa de doar a grana foi feita pelo parlamentar no mês passado, após discordar do ponto facultativo decretado pela Assembleia durante o Carnaval. A princípio, Gilmar queria que o Legislativo descontasse os dias não trabalhados, porém, como isso é inviável legalmente ele prometeu doar o dinheiro a uma entidade filantrópica. Só que, de desculpa em desculpa, o deputado está empurrando com a barriga o anúncio do nome da instituição que receberá a prometida doação. Por que será? Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 12 de agosto de 1950.