Belivaldo Chagas entrega equipamentos para reforçar a segurança no estado









10/03/21 - 08:37:26

O governador Belivaldo Chagas entregou nesta sexta-feira(19), na sede da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, equipamentos que darão reforço ao trabalho desenvolvido pela Segurança Pública no estado. Foram entregues 400 novas pistolas Glock e fuzis 762, às polícias Militar e Civil. Além disso, um motorhome, armamentos de grande porte e viaturas, que servirão de apoio às operações do Grupo Tático Aéreo(GTA).

“Isso faz parte do nosso plano de ação de fortalecimento do trabalho das policias. É preciso que todos policiais tenham condições de trabalho e para isso, nós estamos trabalhando graças a um trabalho que estamos executando através da Secretaria de Segurança Pública. Aproveito para agradecer ao trabalho que tem sido exercido por esses policiais, numa ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar para que a gente possa diminuir principalmente os índices de homicídios, como tem acontecido em Sergipe. Nós estamos apresentando os melhores números de redução de homicídios no país, com muito trabalho, planejamento e a expectativa é que a gente continue melhorado, avançando e diminuído a violência no estado”, disse o governador Belivaldo Chagas.

O governador também exaltou a integração que vem sendo desenvolvido entre as polícias de Sergipe. “Todos os departamentos, setores da Polícia Civil, Polícia Militar, além dos agentes comunitários, guarda municipal e o governo federal. Se trabalharmos em conjunto, o resultado será positivo para toda a sociedade. O Estado sozinho não vai conseguir fazer Segurança Pública, é preciso que cada um faça a sua parte, o governo federal, estados e municípios também e a gente planeja, a gente trabalha para que o resultado apareça e o resultado está aparecendo”, colocou.

As pistolas que foram entregues são de origem austríaca e vai ser destinado às principais unidades das instituições que compõem a SSP. Os recursos da compra são fruto de convênios firmados com o Banco do Estado de Sergipe (Banese). No total, foram investidos R$ 785.324,00 na aquisição das 400 armas de modelo Glock, calibre 40. A Assessoria de Planejamento da SSP possui a autorização do Exército Brasileiro para a compra das 400 pistolas Glock. A empresa austríaca já fornece armas para o estado, e possui contratos com vários outros.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, os investimentos na segurança vêm acompanhados da redução dos índices de criminalidade. “Quero agradecer o apoio e dizer que o governo do estado está investindo numa das melhores polícias do Brasil. Enquanto tiver condições, pode investir nas nossas polícias, numa polícia que realmente dá resultado. Sergipe tem acompanhado o que a estamos fazendo, reduzindo índices todos os índices de criminalidade”, declarou o secretário João Eloy, que também agradeceu o presidente do Banese, por atender aos pedidos da Segurança Pública.

Além disso, os equipamentos somam-se ao trabalho de integração, valorização dos policiais militares e civis, investimentos em inteligência e novas tecnologias (monitoramento por câmeras, alerta celular etc), análise criminal e perícia, que são realizados pelo governo do Estado no trabalho de controle da criminalidade.

A delegada geral da Polícia Civil do Estado de Sergipe, Katarina Feitosa, disse que as armas chegaram para garantir mais precisão e eficiência no trabalho dos policiais. “O Estado de Sergipe demonstra o cuidado que ele tem para com a Segurança Pública, para os seus policiais, porque é uma arma segura, precisa e muito eficiente. A polícias de Sergipe são pioneiras no uso desse tipo de armamento. A intenção é que essas compras elas sejam frequentes e que nós possamos armar os nossos policiais civis e militares cada vez melhor para o enfrentamento à criminalidade. Portanto, vai ser uma troca de pistola para o policial que está nas ruas em operações, porque é uma arma internacionalmente reconhecida pela sua segurança e precisão”, frisou.

Já o comandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, comentou sobre os equipamentos oriundos da Secretaria Nacional de Segurança Pública(Senasp). “Recebemos esses equipamentos em função ao trabalho que vem sendo feito pelos policiais civis e militares, fruto dessa parceria com o governo federal e também em função do que está sendo feito aqui no estado. Essas reduções significativas nos índices de criminalidade fazem com que o governo federal possa investir como reconhecimento ao trabalho que é desenvolvido pela Segurança Pública. São equipamentos importantes que vêm se somar ao trabalho diário contra a criminalidade”, destacou.

Ações na Segurança Pública

As constantes reduções no número de homicídios registrados em Sergipe continuam sendo destaque nacionalmente. Em matéria publicada pelo G1, o estado aparece com uma redução maior a 30% em comparativo entre os cinco primeiros meses do ano passado e de 2019. O índice de redução é maior do que o dado nacional, que foi de uma queda de 22% na incidência desse crime.

A redução foi publicada na seção Monitor de Violência, uma parceria entre o portal de notícias com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nele, Sergipe e Ceará aparecem como os estados de maior redução na incidência desse crime.

O foco no controle do sistema prisional também contribuiu na redução nos casos de homicídios. Os estados de Ceará e Sergipe são exemplos de regiões que estabilizaram o sistema prisional que passou a ser controlado pelas administrações penitenciárias, e resultou na redução dos homicídios dolosos.

Fonte e foto SSP