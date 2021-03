BELIVALDO DIZ QUE MAIS 11 LEITOS PÚBLICOS DE UTI FORAM INSTALADOS EM SERGIPE









10/03/21 - 07:17:29

O governador Belivaldo Chagas informou nesta terça-feira (09) que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) abriu 11 novos leitos públicos exclusivos para a Covid-19 em Sergipe.

Os 11 leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) para pacientes com Covid-19 foram abertos no Hospital Cirurgia (5) e no Hospital da Policia Militar (6), em Aracaju.

Com o acréscimo, Sergipe passa a ter 176 UTIs públicas., sendo 25 no Hospital Cirurgia e 12 no da Polícia Militar.

Segundo a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, a ampliação não pode ser usada como desculpa para relaxamento de medidas de prevenção.

Belivaldo disse que a abertura dos novos leitos acontece exatamente quando a previsão apontava que Sergipe atingiria a maior taxa de ocupação de leitos de UTI durante toda a pandemia, número comparável somente aos piores momentos vividos com o caos na saúde pública provocado pela Covid-19 em julho do ano passado. “O Governo não tem medido esforços para ampliar o atendimento à população. Neste momento estamos utilizando, mais uma vez, toda a capacidade hospitalar do Estado para evitar filas e risco à vida de pacientes”, frisou o governador Belivaldo Chagas.